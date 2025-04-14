5 неожиданных игр, в которые можно сыграть с ChatGPT прямо сейчас

Выбирай свое приключение

Дети, выросшие в 1980-х и 1990-х, наверняка помнят книги подобные серии Choose Your Own Adventure, где можно было самим выбирать, как будет развиваться сюжет. Это сопровождалось постоянным перелистыванием страниц и в итоге приводило к одному из множества возможных финалов.

C помощью ChatGPT можно заново пережить это удовольствие - вы управляете историей и выбираете её тему. Просто введите "Давай сыграем в игру «Выбери себе приключение»" и опишите, чего хотите - например, "в шоколадной фабрике Вилли Вонки" - и AI сгенерирует рассказ с множеством развилок и вариантов выбора.

Choose Your Own Adventure (фото: TechRadar)

Создайте викторину

ChatGPT обладает колоссальным объемом знаний, так что он прекрасно справляется с ролью ведущего викторины. Вы можете попросить его составить вопросы на конкретную тему - скажем, "викторина по истории футбола" - или же сыграть в общую викторину на эрудицию.

Можно устроить игру "Правда или ложь" - ChatGPT будет выдавать утверждения, а вам нужно решить, правда это или выдумка.

Вы сами определяете количество вопросов, можете разбить их на раунды, создать игру для нескольких игроков и даже поручить ИИ вести счет. Только не забудьте указать желаемую сложность, иначе игра может быстро стать слишком легкой или наоборот - запутанной.

Создайте викторину с помощью ChatGPT (фото: TechRadar)

Развлекайтесь с играми на слова

Если хочется отвлечься и весело провести пять минут, можно сыграть в простые словесные игры. Например, в "Виселицу" - угадывайте слово по буквам. Или попросите ChatGPT создать "поиск слова" или "лесенку слов", где нужно менять по одной букве, чтобы получить новое слово.

ИИ может выдать список слов, среди которых нужно найти лишнее, или построить цепочку по ассоциациям. Другие интересные игры: "Кто я?" - угадать личность или объект по подсказкам, и "Что бы ты выбрал?" - например, "летать со скоростью ходьбы или бегать только по прямой". В общем, если вы можете придумать словесную игру - скорее всего, ChatGPT уже готов сыграть с вами.

Развлекайтесь с играми на слова (фото: TechRadar)

Сыграйте в Dungeons & Dragons

Если вы хотите погрузиться в фэнтезийную RPG-игру, просто введите "сыграть в Dungeons and Dragons". ChatGPT спросит, есть ли у вас готовый персонаж или придуманный сеттинг, а также уточнит, хотите ли вы короткое приключение на один раз (one-shot) или полноценную долгую кампанию.

Вы можете детально описать желаемый стиль игры - все зависит от вашей фантазии. А если не хочется ничего придумывать, просто отвечайте "решай сам" на вопросы при создании сценария - это позволит рандомизировать приключение и сделать его более неожиданным.

Чтобы получить максимум удовольствия, попробуйте также ввести "советы по созданию игры D&D в ChatGPT" - это поможет лучше ориентироваться в возможностях. Кроме того, вы можете использовать ChatGPT для написания сценариев к настольным играм по D&D - он отлично справляется с задачами по созданию сюжетов и описаний.

Dungeons & Dragons (фото: TechRadar)

Сыграйте в настольную игру

Кстати, о настольных играх - ChatGPT может играть с вами в шахматы! ИИ покажет стартовое расположение фигур на доске, используя буквы и символы, а вы будете делать ходы, например: E2 на E4.

ChatGPT умеет играть и в другие настолки: "Морской бой", "Четыре в ряд", шашки, крестики-нолики, судоку, скрэббл и многое другое. Лучше всего работает, если попросить ИИ "вести игру на сетке" - так вам не придется все рисовать вручную на бумаге.

Как и во всех играх с ChatGPT, ключ к успеху - подробно описывать, чего вы хотите. Тогда он подстроит игру именно под ваш стиль.

Сыграйте в настольную игру (фото: TechRadar)