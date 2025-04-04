5 неочікуваних переваг жувальної гумки, про які ніхто не знає

Покращує концентрацію та пам'ять

Дослідження показали, що жування гумки може покращити концентрацію уваги та короткочасну пам'ять. Це пов'язано зі збільшенням припливу крові до мозку, що стимулює його роботу. Особливо ефективна жувальна гумка з м'ятним смаком.

Зокрема, дослідження, опубліковане в науковому журналі "Physiological Behavior", показало, що жування гумки під час виконання завдань на пам'ять може поліпшити результати. Це пов'язано з тим, що жування стимулює певні ділянки мозку, відповідальні за увагу та пам'ять.

Знімає стрес та тривогу

Жування гумки допомагає знизити рівень кортизолу - гормону стресу. Ритмічні рухи щелепи заспокоюють нервову систему, допомагаючи розслабитися та зняти напругу.

Дослідження, опубліковане в журналі "Physiology & Behavior", показало, що жування гумки може знизити рівень кортизолу в слині, що свідчить про зниження рівня стресу.

Покращує травлення

Жування гумки стимулює вироблення слини, яка містить ферменти, що допомагають розщеплювати їжу. Це особливо корисно після їжі, оскільки допомагає покращити травлення та запобігти печії.

В процесі жування збільшується виділення слини. Це допомагає очистити ротову порожнину, нейтралізує кислоти та допомагає запобігти карієсу. Збільшене слиновиділення у процесі жування допомагає збалансувати кислотність у стравоході, полегшити симптоми кислотного рефлюксу.

Захищає зуби

Жувальна гумка без цукру стимулює вироблення слини, яка нейтралізує кислоти, що руйнують зубну емаль. Це допомагає запобігти карієсу та зберегти здоров'я зубів.

Американська асоціація стоматологів стверджує, що під час жування гумки без цукру протягом 20 хвилин після їди, збільшує виділення слини. Це допомагає очистити ротову порожнину, нейтралізує кислоти та допомагає запобігти карієсу.

Допомагає схуднути

Жування гумки може допомогти контролювати апетит та зменшити відчуття голоду. Це особливо корисно для тих, хто намагається схуднути або підтримувати здорову вагу.

Деякі дослідження показують, що жування гумки може допомогти зменшити відчуття голоду та споживання калорій. Проте, необхідні додаткові дослідження для підтвердження цих результатів.