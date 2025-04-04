5 неожиданных преимуществ жвачки, о которых никто не знает

Улучшает концентрацию и память

Исследования показали, что жевание резинки может улучшить концентрацию внимания и кратковременную память. Это связано с увеличением притока крови к мозгу, что стимулирует его работу. Особенно эффективна жевательная резинка с мятным вкусом.

В частности, исследование, опубликованное в научном журнале "Physiological Behavior", показало, что жевание резинки во время выполнения заданий на память может улучшить результаты. Это связано с тем, что жевание стимулирует определенные участки мозга, ответственные за внимание и память.

Снимает стресс и тревогу

Жевание резинки помогает снизить уровень кортизола - гормона стресса. Ритмичные движения челюсти успокаивают нервную систему, помогая расслабиться и снять напряжение.

Исследование, опубликованное в журнале "Physiology & Behavior", показало, что жевание резинки может снизить уровень кортизола в слюне, что свидетельствует о снижении уровня стресса.

Улучшает пищеварение

Жевание резинки стимулирует выработку слюны, которая содержит ферменты, помогающие расщеплять пищу. Это особенно полезно после еды, поскольку помогает улучшить пищеварение и предотвратить изжогу.

В процессе жевания увеличивается выделение слюны. Это помогает очистить ротовую полость, нейтрализует кислоты и помогает предотвратить кариес. Увеличенное слюноотделение в процессе жевания помогает сбалансировать кислотность в пищеводе, облегчить симптомы кислотного рефлюкса.

Защищает зубы

Жевательная резинка без сахара стимулирует выработку слюны, которая нейтрализует кислоты, разрушающие зубную эмаль. Это помогает предотвратить кариес и сохранить здоровье зубов.

Американская ассоциация стоматологов утверждает, что во время жевания резинки без сахара в течение 20 минут после еды, увеличивает выделение слюны. Это помогает очистить ротовую полость, нейтрализует кислоты и помогает предотвратить кариес.

Помогает похудеть

Жевание резинки может помочь контролировать аппетит и уменьшить чувство голода. Это особенно полезно для тех, кто пытается похудеть или поддерживать здоровый вес.

Некоторые исследования показывают, что жевание резинки может помочь уменьшить чувство голода и потребление калорий. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования для подтверждения этих результатов.