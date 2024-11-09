5 найвідоміших українських художниць усіх часів: запам'ятайте ці прізвища

Катерина Білокур

Катерина Білокур - яскрава представниця жанру "наївного мистецтва", яка залишила свій слід в українському мистецтві, не маючи професійної освіти.

Її творчість зародилася в дитинстві: дівчина малювала на стінах вуглинками або потайки брала полотно та тікала в поле, щоб створити свої шедеври.

Вона виготовляла пензлики з шерсті тварин і гілочок дерев, а фарбами їй слугували настої буряка, бузини та калини.

Ця проста селянка з Богданівки на Полтавщині мала неймовірне заповзяття до малювання, щодня вільну хвилину присвячуючи простим, але живописним об'єктам - листочкам, квіточкам, травинкам. Її роботи вражали колоритом і детальністю, ніби ці предмети оживали на полотні.

Квіти біля паркану. Катерина Білокур (фото: wikiart)

Марія Примаченко

Марія Примаченко - одна з найяскравіших представниць наївного мистецтва, відома своїми примхливими звірями та казковими образами. Її творчість, хоч і має сільське походження, не можна вважати наївним в прямому сенсі.

У химерному світі художниці є місце для болю, криз та двозначності, відображаючи складність її біографії.

Примаченко визнали, коли їй було 28 років, після того, як вона вже мала досвід у школі народних майстрів, вишиванні рушників, розписуванні стін і малюванні картин.

У 1920–1930-х роках в СРСР зацікавилися народним мистецтвом, яке вважали самобутнім і ідеологічно правильним.

З 1936 року її роботи почали активно представляти на міжнародних виставках, зокрема у Парижі, що принесло їй популярність та нову мотивацію.

Дарую українську паляницю всім людям на землі. Марія Примаченко (фото: wikiart)

Алла Горська

Алла Горська - одна з найяскравіших постатей мистецької сцени шістдесятих років у Києві, чия творчість і життя залишили значний слід в українській культурі.

Вона стала відомою не лише завдяки своїм десяткам монументальних панно, унікальним мозаїкам, що прикрашають публічні простори України, а і як активна громадська діячка, що об’єднала навколо себе численних митців, таких як Василь Стус, Ліна Костенко та Іван Драч.

Після закінчення Київської художньої школи імені Шевченка із золотою медаллю, Алла почала створювати роботи, що відповідали офіційним вимогам радянського мистецтва, проте її діяльність швидко перетворилася на активний захист української інтелігенції.

З 1965 року Горська активно виступала на захист заарештованих митців, підписуючи листи з вимогами їх звільнення. Її відчайдушність і сміливість вражали навіть представників КДБ, які не раз викликали художницю для залякувань.

Наречена. Алла Горська (фото: wikiart)

Тетяна Яблонська

У 20 столітті Яблонська стала символом українського соцреалістичного живопису, отримавши статус непорушної лідерки. Її твори регулярно з’являлися на важливих виставках, і навіть в умовах тоталітарного режиму їй дозволяли більше, ніж іншим художникам. Це створювало навколо Яблонської суперечливу атмосферу - від захоплення до заздрощів.

Дві ключові причини визначають її велич. По-перше, вона виховала сотні митців, викладаючи в Київському художньому інституті з 1944 року до кінця свого життя.

По-друге, Яблонська постійно змінювалася і не боялася експериментувати, навіть перебуваючи на вершині своєї кар'єри. Її найвідоміша картина "Хліб", створена в 1949 році, стала одним із найтитулованіших творів у Радянському Союзі.

Хліб. Тетяна Яблонська (фото: wikiart)

Соня Делоне

Соня Делоне - видатна художниця, яка здобула популярність у 1920-х роках, коли її ім’я знали всі паризькі художники. Справжнє ім’я Соні - Сара Іллівна Штерн.

Вона народилася в 1885 році в Полтаві, де мешкав її батько - управитель цвяхового заводу, а також часто відвідувала Одесу, звідки була родом її мати.

Соня Делоне з дитинства багато подорожувала, але найкраще реалізувала себе у Франції, де разом із чоловіком заснувала новий напрям у живописі - симультанізм.

Вона розробила власну теорію, згідно з якою форма підпорядковується кольору, а не панує над ним. Форма, за її концепцією, мала будуватися не через світлотінь, а завдяки глибині самого кольору.

Таким чином, творчість Соні Делоне розширила уявлення про вплив кольору на людське сприйняття, а психологія кольору стала важливим інструментом сучасного дизайну.

Танцівниця фламенко. Соня Делоне (фото: wikiart)