5 самых известных украинских художниц всех времен: запомните эти фамилии

Екатерина Билокур

Екатерина Билокур - яркая представительница жанра "наивного искусства", которая оставила свой след в украинском искусстве, не имея профессионального образования.

Ее творчество зародилось в детстве: девушка рисовала на стенах угольками или тайком брала полотно и убегала в поле, чтобы создать свои шедевры.

Она делала кисточки из шерсти животных и веточек деревьев, а красками ей служили настои свеклы, бузины и калины.

Эта простая крестьянка из Богдановки на Полтавщине имела невероятное усердие к рисованию, ежедневно свободную минуту посвящая простым, но живописным объектам - листочкам, цветочкам, травинкам. Ее работы поражали колоритом и подробностью, будто эти предметы оживали на холсте.

Цветы возле забора. Екатерина Билокур (фото: wikiart)

Мария Примаченко

Мария Примаченко - одна из самых ярких представительниц наивного искусства, известная своими капризными зверями и сказочными образами. Ее творчество, хоть и имеет деревенское происхождение, нельзя считать наивным в прямом смысле.

В причудливом мире художницы есть место для боли, кризисов и двусмысленности, отражая сложность ее биографии.

Примаченко признали, когда ей было 28 лет, после того, как она уже имела опыт в школе народных мастеров, вышивании полотенец, расписывании стен и рисовании картин.

В 1920–1930-х годах в СССР заинтересовались народным искусством, считавшимся самобытным и идеологически правильным.

С 1936 года ее работы начали активно представлять на международных выставках, в частности в Париже, что принесло ей популярность и новую мотивацию.

Дарю украинскую паляницю всем людям на земле. Мария Примаченко (фото: wikiart)

Алла Горская

Алла Горская - одна из самых ярких фигур художественной сцены шестидесятых годов в Киеве, чье творчество и жизнь оставили значительный след в украинской культуре.

Она стала известна не только благодаря своим десяткам монументальных панно, уникальным мозаикам, украшающим публичные просторы Украины, но и как активный общественный деятель, объединивший вокруг себя многочисленных творцов, таких как Василий Стус, Лина Костенко и Иван Драч.

После окончания Киевской художественной школы имени Шевченко с золотой медалью Алла начала создавать работы, отвечающие официальным требованиям советского искусства, однако ее деятельность быстро превратилась в активную защиту украинской интеллигенции.

С 1965 года Горская активно выступала в защиту арестованных художников, подписывая письма с требованиями их увольнения. Ее бесшабашность и смелость поражали даже представителей КГБ, не раз вызывавших художницу для запугиваний.

Невеста. Алла Горская (фото: wikiart)

Татьяна Яблонская

В 20 веке Яблонская стала символом украинской соцреалистической живописи, получив статус нерушимого лидера. Ее произведения регулярно появлялись на важных выставках и даже в условиях тоталитарного режима ей позволяли больше, чем другим художникам. Это создавало вокруг Яблонской противоречивую атмосферу - от восхищения до зависти.

Две ключевые причины определяют ее величие. Во-первых, она воспитала сотни художников, преподавая в Киевском художественном институте с 1944 года до конца жизни.

Во-вторых, Яблонская постоянно менялась и не боялась экспериментировать, даже находясь на вершине своей карьеры. Ее самая известная картина "Хлеб", созданная в 1949 году, стала одним из самых титулованных произведений в Советском Союзе.

Хлеб. Татьяна Яблонская (фото: wikiart)

Соня Делоне

Соня Делоне - выдающаяся художница, получившая популярность в 1920-х годах, когда ее имя знали все парижские художники. Настоящее имя Сони - Сара Ильинична Штерн.

Она родилась в 1885 году в Полтаве, где жил ее отец - управляющий гвоздевого завода, а также часто посещала Одессу, откуда была родом ее мать.

Соня Делоне с детства много путешествовала, но лучше реализовала себя во Франции, где вместе с мужем основала новое направление в живописи - симультанизм.

Она разработала собственную теорию, согласно которой форма подчиняется цвету, а не властвует над ним. Форма, по ее концепции, должна была строиться не по светотени, а благодаря глубине самого цвета.

Таким образом, творчество Сони Делоне расширило представление о влиянии цвета на человеческое восприятие, а цветовая психология стала важным инструментом современного дизайна.

Танцовщица фламенко. Соня Делоне (фото: wikiart)