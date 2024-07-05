5 найцікавіших та наймістичніших замків України: куди варто поїхати на вихідні

Старокостянтинівська твердиня

Інша назва - Замок князів Острозьких. Збудована на березі, де з’єднуються дві річки - Случ та Ікопот. Згідно з даними істориків, ця споруда була побудована на одному з основних шляхів татар.

Попри історичні події, що відбувались навколо цього замку - він зберігся до наших днів. Також, подейкують, що одним з охоронців твердині був характерник Северин Наливайко, а також що споруду відвідували гетьмани Богдан Хмельницький та Петро Дорошенко.

Старокостянтинівська твердиня (фото: Вікіпедія)

Садиба Реїв

Будинок в Івано-Франківській області названий на честь нащадків Потоцьких - графського роду Реїв. Палац використовувався як житло представників роду до початку Другої світової війни. У 1945 році будинок перетворився на колгоспний свинарник.

В різні роки садиба була і сільськогосподарською школою, і психіатричною лікарнею і навіть гуртожитком. З 1995 році в садибі відкрили жіночий монастир, який проіснував до 2008 року.

Потім церква продала будівлю на аукціоні, після чого власники постійно змінювались. Нащадок роду пропонував розмістити в палаці центр міжнародних зв'язків діаспори, проте плани не реалізувались.

Садиба Реїв (фото: Вікіпедія)

Невицький замок

Замок знаходиться у Закарпатській області на високій горі посеред лісу. Згідно з легендою, цю споруду побудували для захисту молодих дівчат. Саме тут ховали майбутніх наречених з благородних сімей до весілля.

Також, за ще однією легендою саме цей палац надихнув Жуля Верна на написання роману "Замок у Карпатах". Біля підніжжя гори розташований Невицький стовп з вулканічного тифу. Навколо нього теж ходять легенди, що в часи язичництва до нього приходили жінки, які хотіли мати дітей.

Невицькій замок (фото: Вікіпедія)

Шарівський палац

Замок зовнішньо дуже нагадує казковий палац з мультфільмів. Біля споруди є великий Шарівський парк, у якому ростуть стародавні дуби, ясени, блакитні ялини, а також є декілька ставків, через один з них перекинутий місток. Він веде на цукрову гірку, з якою пов’язана легенда.

Третій власник замку - Кеніг, за прохання своєї хворої на туберкульоз дружини засипав її улюблену гірку тоннами цукру, щоб вона могла покататися влітку на санях.

Також є легенда про камінь любові, який можна побачити на одній з алей. Кеніг дізнався про зраду своєї коханої та наказав привезти кам’яний валун, на якому вона його зрадила.

Шарівський замок (фото: Вікіпедія)

Замок Попова

Родина генерала Василя Попова була відомою своєю дивакуватістю, особливо через механічних ляльок у різних національних костюмах країн світу. А замок вважається найбільшою садибою Східної України.

Також, замок мав лазні, бальну залу, картинну галерею та бібліотеку, що зараз є експонатами музею, який відкрили у 1993 році.

У музеї є зали, що присвячені історії самої садиби, історії Другої світової війни, а також є зала етнографії. Також стіни прикрашають картини місцевих художників.

Замок Попова (фото: Вікіпедія)