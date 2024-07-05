5 самых интересных и мистических замков Украины: куда стоит поехать на выходные

Староконстантиновская крепость

Другое название - Замок князей Острожских. Построена на берегу, где соединяются две реки - Случ и Икопот. Согласно данным историков, это сооружение было построено на одном из основных путей татар.

Несмотря на исторические события, происходившие вокруг этого замка, он сохранился до наших дней. Также говорят, что одним из охранников твердыни был характерник Северин Наливайко, а также что постройку посещали гетманы Богдан Хмельницкий и Петр Дорошенко.

Староконстантиновская крепость (фото: Википедия)

Усадьба Реев

Дом в Ивано-Франковской области назван в честь потомков Потоцких - графского рода Реев. Дворец использовался в качестве жилища представителей рода до начала Второй мировой войны. В 1945 году дом превратился в колхозный свинарник.

В разные годы усадьба была и сельскохозяйственной школой, и психбольницей и даже общежитием. С 1995 года в усадьбе был открыт женский монастырь, который просуществовал до 2008 года.

Затем церковь продала здание на аукционе, после чего владельцы постоянно менялись. Потомок рода предлагал разместить во дворце центр международных связей диаспоры, однако планы не реализовались.

Усадьба Реев (фото: Википедия)

Невицкий замок

Замок находится в Закарпатской области на высокой горе посреди леса. Согласно легенде, это сооружение было построено для защиты молодых девушек. Именно здесь хоронили будущих невест из благородных семей до свадьбы.

Также, по еще одной легенде, именно этот дворец вдохновил Жюля Верна на написание романа "Замок в Карпатах". У подножия горы расположен Невицкий столб из вулканического тифа. Вокруг него тоже ходят легенды, что во времена язычества к нему приходили женщины, которые хотели иметь детей.

Невицкий замок (фото: Википедия)

Шаровский дворец

Замок внешне очень напоминает сказочный дворец из мультфильмов. Возле постройки есть большой Шаровский парк, в котором растут древние дубы, ясени, голубые ели, а также несколько прудов, через один из них перекинут мостик. Он ведет на сахарную горку, с которой связана легенда.

Третий владелец замка - Кениг, по просьбе своей больной туберкулезом жены засыпал ее любимую горку тоннами сахара, чтобы она могла прокатиться летом на санях.

Также есть легенда о камне любви, который можно увидеть на одной из аллей. Кениг узнал об измене своей любимой и приказал привезти каменный валун, на котором она его изменила.

Шаровский замок (фото: Википедия)

Замок Попова

Семья генерала Василия Попова была известна своей чудаковатостью, особенно из-за механических кукол в разных национальных костюмах стран мира. А замок считается самой большой усадьбой Восточной Украины.

Также замок имел бани, бальный зал, картинную галерею и библиотеку, которые сейчас являются экспонатами музея, который открыли в 1993 году.

В музее есть залы, посвященные истории самой усадьбы, истории Второй мировой войны, а также зал этнографии. Также стены украшают картины местных художников.

Замок Попова (фото: Википедия)