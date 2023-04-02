5 найсильніших фраз, на які "ведуться" чоловіки

Я за тобою, як за кам'яною стіною

Однією цією фразою ви наділяєте свого партнера усіма найкращими чоловічими характеристиками і рисами. І будьте певні, він щосили намагатиметься відповідати званню надійного і сильного партнера.

Тільки зараз розумію, що до зустрічі з тобою, моє життя було порожнім

Після цієї фрази ваш партнер почне думати в напрямку подальшого спільного з вами життя, щоб наповнювати його приємними моментами, тижнями, місяцями, роками. Адже він усвідомлює, що він свого роду - сенс вашого життя.

Я тобі така вдячна за все, що ти зробив для мене

Дівчата, навіть якщо він ще нічого не зробив для вас, то після цієї фрази обов’язково зробить, щоб відповідати тому позитивному образу, який ви в ньому розгледіли.

Ти - найкращий

Будьте впевнені, що після такої фрази чоловік гори для вас зверне. Або принаймні посуд помиє.

Не вистачає слів, щоб описати, як неймовірно ти це робиш

Цією фразою ви підвищуєте самооцінку чоловіка. Ця магічна фраза є запальничкою в стосунках, особливо, якщо це стосується сексу.

Головне, що варто пам'ятати: говоріть ці фрази у правильний момент, щиро та від душі і реакція чоловіка не змусить себе чекати.