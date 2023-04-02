5 самых сильных фраз, на которые "ведутся" мужчины

Не секрет, что мужчины любят приятные слова, комплименты и иногда даже лесть в разумной дозировке. Мудрые женщины могут этим пользоваться, взяв на вооружение сильные фразы, чтобы превратить своих альфа-самцев в плюшевых мишек.
О топ-5 фраз-крючках, на которые ведутся мужчины, пишет Telegram-канал Краса. Здоров'я. Стосунки.
Одной этой фразой вы наделяете своего партнера всеми лучшими мужскими характеристиками и чертами. И будьте уверены, он будет изо всех сил стараться соответствовать званию надежного и сильного партнера.
После этой фразы ваш партнер начнет думать в направлении дальнейшей совместной с вами жизни, чтобы наполнять ее приятными моментами, неделями, месяцами, годами. Ведь он осознает, что он своего рода - смысл вашей жизни.
Девушки, даже если он еще ничего не сделал для вас, то после этой фразы обязательно сделает, чтобы соответствовать тому положительному образу, который вы в нем разглядели.
Будьте уверены, что после такой фразы мужчина горы для вас свернет. Или, по крайней мере, посуду помоет.
Этой фразой вы повышаете самооценку мужчины. Эта магическая фраза является зажигалкой в отношениях, особенно если это касается секса.
Главное, что следует помнить: говорите эти фразы в правильный момент, искренне и от души и реакция мужчины не заставит себя ждать.
Раньше мы писали, как с помощью одной простой, но мощной техники, "привязать" к себе человека.
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