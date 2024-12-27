5 найочікуваніших пристроїв Apple, які вийдуть на початку 2025 року

2025 рік уже близько, і, схоже, Apple почне його з кількох вражаючих запусків продуктів.
Про 5 новинок, які очікуються на початку 2025 року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.
Найпопулярніший Mac від Apple готується до наступного оновлення. Очікується, що новий MacBook Air з'явиться на початку 2025 року з такими характеристиками:
Загалом, це буде гідне оновлення для MacBook Air. Що стосується термінів, то запуск, найімовірніше, відбудеться в березні - якраз у той час, коли MacBook Air з M3 вийшов на початку 2024 року.
Наступний iPhone від Apple стане пристроєм, який підійде більшості покупців. Йдеться про новий iPhone SE 4, запуск якого очікується в березні.
Ключові характеристики нового iPhone SE:
І все це за доступною ціною, яка, найімовірніше, буде нижче 499 доларів.
Одним із найочікуваніших продуктів Apple найближчим часом стане розумний дисплей під назвою "HomePad".
Марк Гурман описує цей продукт як нову віху в лінійці Home. Згідно з Гурманом, основні характеристики пристрою будуть такими:
Гурман припускає, що HomePad вийде в березні, хоча є ймовірність, що запуск може бути перенесений на більш пізній термін.
Розумний дисплей "HomePad" (фото: 9to5Mac)
Після майже порожнього 2023 року для iPad очікувалося, що в 2024 році Apple оновить всю лінійку цих пристроїв. Вийшли нові моделі iPad Pro, iPad Air і iPad mini, але базовий iPad залишився без змін.
На початку 2025 року iPad буде оновлено до 11-го покоління. Подробиць про новий пристрій поки небагато, але очікується:
Apple, можливо, випустить кілька інших продуктів у першій половині 2025 року:
Apple Watch SE 3
Останні Apple Watch SE з'явилися в 2022 році. Спочатку випуск SE 3 очікувався у вересні 2024 року, але пристрій не було представлено. Є ймовірність, що він вийде в березні або квітні, що співпаде із запуском iPhone SE 4.
iPad Air з M3
Поточний iPad Air з чипом M2 був випущений у травні 2024 року, але чутки вказують на швидке оновлення до M3. Можливо, запуск відбудеться в травні, але точні терміни поки невідомі.
HomePod mini 2 і новий Apple TV 4K
Хоча чуток про терміни виходу немає, логічно припустити, що їхній запуск може бути приурочений до релізу HomePad у рамках нової стратегії Apple для розумного будинку.
Плани Apple завжди можуть змінитися, але, якщо ці п'ять або більше продуктів дійсно з'являться на початку 2025 року, це стане особливо потужним стартом року для компанії. Усе це підготує ґрунт для захопливої WWDC і сезону осінніх запусків продуктів.
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