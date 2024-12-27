5 самых ожидаемых устройств Apple, которые выйдут вначале 2025 года

2025 год уже близко, и, похоже, Apple начнет его с нескольких впечатляющих запусков продуктов.
Про 5 новинок, которые ожидаются в начале 2025 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Самый популярный Mac от Apple готовится к следующему обновлению. Ожидается, что новый MacBook Air появится в начале 2025 года с такими характеристиками:
В целом, это будет достойное обновление для MacBook Air. Что касается сроков, то запуск, скорее всего, состоится в марте - как раз в то время, когда MacBook Air с M3 вышел в начале 2024 года.
Следующий iPhone от Apple станет устройством, которое подойдет большинству покупателей. Речь идет о новом iPhone SE 4, запуск которого ожидается в марте.
Ключевые характеристики нового iPhone SE:
И все это по доступной цене, которая, скорее всего, будет ниже 499 долларов.
Одним из самых ожидаемых продуктов Apple в ближайшее время станет умный дисплей под названием "HomePad".
Марк Гурман описывает этот продукт как новюу веху в линейке Home. Согласно Гурману, основные характеристики устройства будут следующими:
Гурман предполагает, что HomePad выйдет в марте, хотя есть вероятность, что запуск может быть перенесен на более поздний срок.
Умный дисплей "HomePad" (фото: 9to5Mac)
После почти пустого 2023 года для iPad ожидалось, что в 2024 году Apple обновит всю линейку этих устройств. Вышли новые модели iPad Pro, iPad Air и iPad mini, но базовый iPad остался без изменений.
В начале 2025 года iPad будет обновлен до 11-го поколения. Подробностей о новом устройстве пока немного, но ожидается:
Apple, возможно, выпустит несколько других продуктов в первой половине 2025 года:
Apple Watch SE 3
Последние Apple Watch SE появились в 2022 году. Изначально выпуск SE 3 ожидался в сентябре 2024 года, но устройство не было представлено. Есть вероятность, что оно выйдет в марте или апреле, что совпадет с запуском iPhone SE 4.
iPad Air с M3
Текущий iPad Air с чипом M2 был выпущен в мае 2024 года, но слухи указывают на скорое обновление до M3. Возможно, запуск состоится в мае, но точные сроки пока неизвестны.
HomePod mini 2 и новый Apple TV 4K
Хотя слухи о сроках выхода отсутствуют, логично предположить, что их запуск может быть приурочен к релизу HomePad в рамках новой стратегии Apple для умного дома.
Планы Apple всегда могут измениться, но, если эти пять или более продуктов действительно появятся в начале 2025 года, это станет особенно мощным стартом года для компании. Все это подготовит почву для захватывающей WWDC и сезона осенних запусков продуктов.
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