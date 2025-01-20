5 найкращих вправ, які допоможуть накачати руки за 30 днів

Щоб отримати сильні та підтягнуті руки, не обов'язково ходити у спортзал. Вправи з власною вагою допоможуть покращуючи поставу та загальну силу верхньої частини тіла просто вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
З часом ви помітите значне покращення у поставі, що підвищить загальну впевненість у тренуваннях.
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