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5 лучших упражнений, которые помогут накачать руки за 30 дней

Какие упражнения помогут быстро накачать руки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы получить сильные и подтянутые руки, необязательно ходить в спортзал. Упражнения с собственным весом помогут улучшая осанку и общую силу верхней части тела просто дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Со временем вы заметите значительное улучшение в осанке, что повысит общую уверенность в тренировках.

Планка с вытягиванием рук вперед

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