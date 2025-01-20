5 лучших упражнений, которые помогут накачать руки за 30 дней

Чтобы получить сильные и подтянутые руки, необязательно ходить в спортзал. Упражнения с собственным весом помогут улучшая осанку и общую силу верхней части тела просто дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Со временем вы заметите значительное улучшение в осанке, что повысит общую уверенность в тренировках.
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