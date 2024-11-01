5 найкращих тренувань для зміцнення серцево-судинної системи

Фізичні вправи можуть допомогти зміцнити серцево-судинну систему та покращити якість життя. До того ж деякі вправи допомагають спалювати калорії та схуднути.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
середньому темпі протягом 5 хвилин, щоб прискорити пульс.
Велотренажер (фото: Freepik)
(фото: Freepik)
Раніше ми повідомляли про 5 вправ для домашнього тренування, які допоможуть схуднути.
Також ми писали про вправи, які чоловіки повинні виконувати кожного дня.