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5 лучших тренировок для укрепления сердечно-сосудистой системы

Какие упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Физические упражнения могут помочь укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить качество жизни. К тому же некоторые упражнения помогают сжигать калории и похудеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Ходьба на беговой дорожке

среднем в течение 5 минут, чтобы ускорить пульс.

Бег на беговой дорожке (фото: Freepik)

Велотренажер (фото: Freepik)

(фото: Freepik)

Эллиптический тренажер (фото: eatthis.com)

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фізичні вправиСпортзал