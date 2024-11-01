5 лучших тренировок для укрепления сердечно-сосудистой системы

Физические упражнения могут помочь укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить качество жизни. К тому же некоторые упражнения помогают сжигать калории и похудеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Ходьба на беговой дорожке

Тренировка идеально подходит для начинающих или ищущих способ повысить выносливость сердечно-сосудистой системы с низким уровнем нагрузки, сжигая калории.

Ходьба в равномерном темпе помогает мягко ускорить частоту сердечных сокращений, что делает ее стабильным способом работать над потерей жира и повышением выносливости.

Можно также установить наклон беговой дорожки на 2-3% и ходить в среднем в течение 5 минут, чтобы ускорить пульс.

Бег на беговой дорожке (фото: Freepik)

Велотренажер

Для такой тренировки понадобится велотренажер или обычный велосипед для езды на открытом воздухе. Езда на велосипеде - это упражнение с низкой нагрузкой, которое полезно влияет на суставы, повышает выносливость и сжигает жир.

Также это помогает укрепить квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы, что делает эффективную тренировку для нижней части тела.

Велотренажер (фото: Freepik)

Плавание

Это тренировка для всего тела с низкой нагрузкой, которая бросает вызов вашей сердечно-сосудистой системе, одновременно укрепляя мышцы рук, ног и тела.

Плавание бережно влияет на суставы, что делает его идеальным для нуждающихся в кардиотренировании без нагрузки.

Плавайте в легком темпе в течение 5 минут любым удобным для вас способом, чтобы разогреть мышцы.

Сосредоточьтесь на контролируемом дыхании.

Плавание (фото: Freepik)

Эллиптический тренажер

Эллиптический тренажер привлекает нижнюю и верхнюю часть тела, помогая сжигать калории. Это прибор, имитирующий движение бега, не вредя суставам.

Установите низкий уровень сопротивления и двигайтесь в медленном темпе в течение 5 минут, чтобы разогреть мышцы.

Далее немного увеличьте сопротивление и равномерно крутите педали в течение 30-40 минут.

Эллиптический тренажер (фото: eatthis.com)

Гребной тренажер

Гребля - это фантастическая тренировка для всего тела, сочетающая силу и сердечно-сосудистую выносливость. Она обеспечивает комплексную тренировку, которая укрепляет мышцы и улучшает здоровье сердца.