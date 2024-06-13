5 найкращих легких та нелипких сонцезахисних засобів з SPF за ціною до 800 гривень

Які два типи сонцезахисту існують

Сонцезахисні засоби можна умовно розділити на дві основні категорії: хімічні та фізичні. Кожна категорія має свої особливості та переваги.

Хімічні сонцезахисні засоби

Ці засоби містять різні хімічні сполуки, такі як оксід цинку або оксид титану. Вони поглинають ультрафіолетове випромінювання (УФ-промінь) та перетворюють його на теплову енергію.

Багато хімічних сонцезахисних засобів забезпечують захист як від UVA, так і від UVB-променів.

Вони часто мають легку консистенцію та швидко вбираються в шкіру.

Нові формули хімічних сонцезахисних засобів дозволяють уникнути проблеми залишків білого кольору на шкірі.

Фізичні сонцезахисні засоби:

Ці засоби містять мінеральні інгредієнти, такі як оксид цинку або оксид титану, які відбивають УФ-промені від шкіри.

Фізичні сонцезахисні засоби мають тенденцію бути менш алергічними порівняно з хімічними.

Вони починають працювати миттєво після нанесення, оскільки не потребують часу на абсорбцію.

Оскільки фізичні сонцезахисні засоби відбивають світло, вони можуть залишати білі сліди на шкірі, що може бути проблемою для деяких користувачів.

Обидві категорії мають свої переваги та недоліки, і вибір між ними залежить від ваших індивідуальних потреб та уподобань. Важливо пам'ятати, що незалежно від типу сонцезахисного засобу, ви повинні регулярно наносити його на шкіру та перевіряти, чи відповідає він вашому типу шкіри та потребам захисту від УФ-променів.

5 найкращих сонцезахисних засобів, які легкі та не липнуть

SKIN1004 MADAGASCAR CENTELLA HYALU-CICA WATER-FIT SUN SERUM SPF50+ PA++++ 15 МЛ

Цей крем на основі хімічних та фізичних фільтрів. Позиціонує себе, як сонцезахист нового покоління. Має SPF50+ PA++++ заспокоює, освіжає та зволожує шкіру, створюючи невідчутний бар’єр, який захищає від ультрафіолетового UVA- та UVB-випромінювання.

Легка текстура швидко вбирається, не залишає липкості та білих слідів. Засіб запобігає сухості та почуття стягнутості, підтримує пружність і гладкість, підходить для чутливої шкіри. Має зручний дозатор.

Ціна дуже приємна за 15 мл 310 гривень. Виробник - Корея.

SKIN1004 MADAGASCAR CENTELLA HYALU-CICA WATER-FIT SUN SERUM SPF50+ PA++++ 15 МЛ

Purito Daily Go-To Sunscreen з SPF

Purito - це засіб, який буде турбуватися про вашу шкіру без шкоди для коралових рифів. Його фільтри широкого спектра захистять шкірний покрив від UVA- та UVB-променів. Зволожувальний фактор подбає, щоб шкіра залишалась свіжою без відчуття стягненості.

Ціна тревел версії 15 мл приблизно 200 гривень, 679 гривень за об'єм 60 мл. Вироблений у Кореї.

Purito Daily Go-To Sunscreen з SPF

Beauty of Joseon -Relief Sun Rice Probiotics SPF50+/PA++++ - 50ml

Цей легкий сонцезахисний крем став хітом у косметологів та інфлюенсерів. Він також є бестселером з продажів в різних косметичних магазинах.

Він містить до 30% екстракту рису, який має антиоксидантну дію і нейтралізує вільні радикали. Хімічні фільтри ефективно обмежують потрапляння сонячних променів на поверхню шкіри та у глибші шари.

Біофермент молочних бактерій зволожує шкіру та запобігає появі запалень. Формула легка та не відбілює; створена з компонентів натурального походження та є веганською.

Ціна за 50 мл приблизно 600 гривень. Виробник - Корея.



Beauty of Joseon -Relief Sun Rice Probiotics SPF50+/PA++++ - 50ml

Сонцезахисний флюїд Eucerin для нормальної шкіри обличчя з SPF 30

Сонцезахисний флюїд для обличчя Eucerin Sensitive Protect SPF30 забезпечить захист від сонячних опіків у літній період і допоможе чутливій шкірі зберегти матовість.

Продукт Eucerin використовує технологію Advanced Spectral Technology, яка поєднує потужні UVA-фільтри з високим рівнем захисту від ультрафіолету, антиоксидант Лікохалкон-А для нейтралізації вільних радикалів і гліцеритинову кислоту, яка підтримує механізм відновлення ДНК шкіри.

Крем Eucerin Sensitive Protect SPF30 ідеально підходить як основа під макіяж, оскільки має легку текстуру, швидко вбирається шкірою, не забиває пори і не створює жирного блиску або ефекту маски.

Ціна продукту 800 гривень за 50 мл. Виробник - Німеччина.

Сонцезахисний флюїд Eucerin для нормальної шкіри обличчя з SPF 30

TOCOBO - Cotton Soft Sun Stick SPF50+ PA++++

Сонцезахисний стік для обличчя - іноваційний у корейців продукт, який допоможе вам зручно оновлювати захист від сонця. Вами непотрібно буде бруднити руки, адже засіб дуже класно розподілиться по шкірі через стік. Виробник обіцяє матову шкіру без блиску з захистом 50 SPF.

Засіб містить змішані фільтри, які ефективно захищають шкіру, та численні рослинні екстракти, зокрема алое та шоломниці байкальської. Ці компоненти мають заспокійливі, зволожувальні та антиоксидантні властивості.

Ціна за 19 грамів стіку 520 гривень. Виробник - Корея.

TOCOBO - Cotton Soft Sun Stick SPF50+ PA++++