5 найкращих ідей літнього манікюру, який зробить ваші ручки витонченими та найкрасивішими (фото)

Не секрет, що манікюр може вдало підкреслити красу ручок. І мало хто знає, що існують кольори покриття, які ідеально підходять лише на літо. Вони вигідно виглядають на засмаглих пальцях і роблять їх дуже витонченими.
Який манікюр у трендах цього літа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Максимально літній колір, який чудово поєднується практично з будь-яким вбранням. Такий манікюр підкреслить засмагу, візуально подовжить пальці, а також додасть яскравого акценту.
Цей варіант підійде тим, хто не любить "нюд", але вже втомився від класичного червоного. Такий відтінок вдало відтінить засмагу, а також неймовірно виглядатиме на сонці.
Нігті кольору морської хвилі точно нагадають про відпустку та освіжать будь-який образ. Крім цього, блакитний колір чудово виглядає на нігтях різної довжини, а тому його оцінять багато модниць.
Стильний однотонний манікюр (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)
Неймовірно стильний колір, який добре виглядатиме на засмаглих ручках і зробить їх витонченими. Попросіть майстра про ідеальні відблиски, будь-яка нерівність псуватиме всю картину.
Модний літній манікюр (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)
А цей колір вважається найлітнішим. Яскравий і соковитий відтінок обирають модниці, які хочуть освіжити свій "лук" для роботи, або ті, кому хочеться привернути якнайбільше уваги.
Який манікюр зараз модний (фото: instagram.com/chelseymillington)
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Gazeta.pl, Instagram-сторінки нейл-блогерок з ніками "chelseymillington" та "Samantha Rudge".