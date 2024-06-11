5 найкращих ідей літнього манікюру, який зробить ваші ручки витонченими та найкрасивішими (фото)

Жовтий манікюр

Максимально літній колір, який чудово поєднується практично з будь-яким вбранням. Такий манікюр підкреслить засмагу, візуально подовжить пальці, а також додасть яскравого акценту.

Стильний манікюр на літо (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)

Бордовий манікюр

Цей варіант підійде тим, хто не любить "нюд", але вже втомився від класичного червоного. Такий відтінок вдало відтінить засмагу, а також неймовірно виглядатиме на сонці.

Літній манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/chelseymillington)

Блакитний манікюр

Нігті кольору морської хвилі точно нагадають про відпустку та освіжать будь-який образ. Крім цього, блакитний колір чудово виглядає на нігтях різної довжини, а тому його оцінять багато модниць.

Стильний однотонний манікюр (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)

Зелений манікюр

Неймовірно стильний колір, який добре виглядатиме на засмаглих ручках і зробить їх витонченими. Попросіть майстра про ідеальні відблиски, будь-яка нерівність псуватиме всю картину.

Модний літній манікюр (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)

Помаранчевий манікюр

А цей колір вважається найлітнішим. Яскравий і соковитий відтінок обирають модниці, які хочуть освіжити свій "лук" для роботи, або ті, кому хочеться привернути якнайбільше уваги.

Який манікюр зараз модний (фото: instagram.com/chelseymillington)