5 лучших идей летнего маникюра, который сделает ваши ручки изящными и самыми красивыми (фото)

Не секрет, что маникюр может удачно подчеркнуть красоту ручек. И мало кто знает, что существуют цвета покрытия, которые идеально подходят лишь на лето. Они выгодно смотрятся на загорелых пальцах и делают их очень изящными.
Какой маникюр в трендах этого лета, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Максимально летний цвет, который прекрасно сочетается практически с любым нарядом. Такой маникюр подчеркнет загар, визуально удлинит пальцы, а также добавит яркий акцент.
Этот вариант подойдет тем, кто не любит "нюд", но уже устал от классического красного. Такой оттенок удачно оттенит загар, а также будет невероятно смотреться на солнце.
Ногти цвета морской волны точно напомнят об отпуске и освежат любой образ. Кроме этого, голубой цвет прекрасно смотрится на ногтях разной длины, а потому его оценят многие модницы.
Стильный однотонный маникюр (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)
Невероятно стильный цвет, который будет хорошо смотреться на загорелых ручках и сделает их изящными. Попросите мастера об идеальных бликах, любая неровность будет портить всю картину.
Модный летний маникюр (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)
А этот цвет считается самым летним. Яркий и сочный оттенок выбирают модницы, которые хотят освежить свой "лук" для работы, или же те, кому хочется привлечь как можно больше внимания.
Какой маникюр сейчас модный (фото: instagram.com/chelseymillington)
К слову, ранее мы уже называли 5 ярких идей десертного маникюра для этого лета.
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Во время написания материала были использованы источники: Gazeta.pl, Instagram-страницы нейл-блогерш с никами "chelseymillington" и "Samantha Rudge".