5 лучших идей летнего маникюра, который сделает ваши ручки изящными и самыми красивыми (фото)

Желтый маникюр

Максимально летний цвет, который прекрасно сочетается практически с любым нарядом. Такой маникюр подчеркнет загар, визуально удлинит пальцы, а также добавит яркий акцент.

Стильный маникюр на лето (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)

Бордовый маникюр

Этот вариант подойдет тем, кто не любит "нюд", но уже устал от классического красного. Такой оттенок удачно оттенит загар, а также будет невероятно смотреться на солнце.

Летний маникюр на короткие ногти (фото: instagram.com/chelseymillington)

Голубой маникюр

Ногти цвета морской волны точно напомнят об отпуске и освежат любой образ. Кроме этого, голубой цвет прекрасно смотрится на ногтях разной длины, а потому его оценят многие модницы.

Стильный однотонный маникюр (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)

Зеленый маникюр

Невероятно стильный цвет, который будет хорошо смотреться на загорелых ручках и сделает их изящными. Попросите мастера об идеальных бликах, любая неровность будет портить всю картину.

Модный летний маникюр (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)

Оранжевый маникюр

А этот цвет считается самым летним. Яркий и сочный оттенок выбирают модницы, которые хотят освежить свой "лук" для работы, или же те, кому хочется привлечь как можно больше внимания.

Какой маникюр сейчас модный (фото: instagram.com/chelseymillington)