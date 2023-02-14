5 найкращих ароматів на планеті: полегшують біль, знімають стрес і покращують настрій

Кориця

З біблійних часів кориця цінувалася в Ізраїлі та Йорданії за цілющі властивості. Як зазначається у статті психологів Північноамериканського журналу, аромат кориці здатний покращити настрій, підвищити мотивацію, продуктивність та уважність.

Корицю можна додати до ранкового чаю чи кави, і глибоко вдихати аромат під час вживання напою.

Аромат хвої

Дослідження показало, що запах хвої допомагає знизити рівень стресу та напруги, які викликаються сплеском гормону кортизолу. Вчені стверджують, що прогулянки у сосновому лісі значно покращують стан при стресових навантаженнях.

Якщо поряд немає соснового лісу, можна використовувати косметику з таким ароматом. Наприклад, мило з ароматом хвої чи ефірні олії.

Сандалове дерево

Практики аюрведичної медицини в Індії додають сандалове масло у багато косметичних продуктів. Ця олія допомагає стимулювати зростання волосся - у волосяних фолікулах містяться рецептори, схожі на ті, що знаходяться у людини в носі й допомагають нам відчувати запах. При активації сандаловим деревом цих рецепторів включається активна фаза росту волосся.

Можна покращити ріст волосся та іншим шляхом – додати 20 крапель сандалової олії у пляшечку з водою, а потім цим спреєм збризнути подушку перед сном.

Кавові зерна

Аромат кави має властивості не гірші, ніж сам напій із них. Ще 400 років тому в Ефіопії зерна кави використовували для загострення мислення, концентрації та пильності.

До речі, згідно з дослідженням у журналі Consciousness and Cognition, для покращення своїх здібностей та концентрації досить просто понюхати зерна й пити напій не знадобиться.

М'ята

У Стародавньому Римі м'яту використовували як ліки. Наприклад, Пліній Старший використовував відвар дикої м'яти для полегшення при сильному головному болю.

Дослідження, яке опублікували у Frontiers in Neurology, показало, що нанесення гелю з м'ятою (або ментолового) на лоб або віскі ефективно знижує біль. Навіть під час нападів мігрені.