5 найгучніших розлучень голлівудських зірок у 2024-му

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Історія стосунків Бена Аффлека та Дженніфер Лопес схожа на американські гірки. Вони познайомились у 2002 році на зйомках фільму "Джільї", і їхній екранний роман швидко переріс у реальний. Пара стала ще ближчою, коли разом знялися в кліпі Лопес "Jenny From the Block".

Бен навіть купив Джен обручку з рожевим діамантом за 1,5 мільйона доларів. Однак їхнє весілля в Санта-Моніці було скасовано за годину до церемонії, а через два роки Аффлек вирішив бути з Дженніфер Гарнер.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек (фото: Getty Images)

У 2021 році Бен і Дженніфер відновили стосунки, а в липні 2022 року вони одружилися. Але цей шлюб тривав лише два роки: у 2024 році Лопес подала на розлучення без адвоката, зазначивши дату розставання 26 квітня.

Cardi B та Offset

Під кінець минулого року стало відомо, що Cardi B втомилася миритися зі зрадами свого чоловіка і виставила його з дому. Примітно, що вперше реперка подала на розлучення з Offset ще у 2020 році, проте тоді парі вдалося зберегти стосунки.

Cardi B та Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

Однак в серпні 2024 року, після семи років шлюбу, Cardi B знову подала документи на розлучення. Уже через місяць після цього в колишнього подружжя народилася спільна донька.

Ліза Боне та Джейсон Момоа

Про розрив цієї пари стало відомо ще у 2022 році, але офіційно їхній шлюб було завершено 9 липня 2024 року. Вони почали стосунки у 2005-му, а через 12 років одружилися. У пари двоє дітей: 17-річна Лола та 15-річний Накоа-Вулф. Згідно з інформацією, процес розлучення пройшов без конфліктів, і вони швидко домовилися про розподіл спільно нажитого майна.

Ліза Боне та Джейсон Момоа (фото: Getty Images)

Наталі Портман і Бенжамен Мільп'є

Улітку 2023 року Наталі Портман стало відомо про зраду її чоловіка. Бенжамін Мільп'є був зафіксований папараці на побаченні з 25-річною екоактивісткою Каміллою Етьєнн.

Бенжамен Мільп'є (фото: instagram.com/benjaminmillepied)

Попри спроби акторки врятувати шлюб, ситуацію виправити не вдалося. У 2024 році пара офіційно розірвала стосунки.

Наталі Портман (фото: Вікіпедія)

Айла Фішер та Саша Барон Коен

Айла Фішер та Саша Барон Коен повідомили про завершення своїх стосунків після 20 років спільного життя. Пара познайомилася у 2001 році на вечірці в Австралії, заручилася у 2004-му та офіційно одружилася у 2010 році. За час шлюбу у них народилося троє дітей: доньки Олів (2007) і Елула (2010) та син Монтгомері Мозес Браян (2015).

Саша Барон Коэн і Айле Фішер (фото: instagram.com/sachabaroncohen)

У квітні 2024 року вони оприлюднили заяву в Instagram, зазначивши, що подали документи на розлучення ще наприкінці 2023 року.