5 найгірших ідей манікюру на короткі нігті, які ніколи не робитиме стильна й "дорога" жінка

Найгірші ідеї манікюру - стильні й "дорогі" жінки ніколи їх не зроблять

Так, у список 5 головних "ворогів" коротких нігтів, увійшли популярні дизайни. Звісно, ви не мусите від них відмовлятися. Але якщо ви хочете мати по-справжньому "дорогий" вигляд, спробуйте щось інше або ж робіть ці дизайни лише на довгих нігтиках.

Френч

На коротких нігтях класичний манікюр матиме дивний вигляд. Він "з'їсть" довжину й візуально додасть пальцям об'ємів. До того ж нейл-майстрам навряд чи буде зручно вималювати ідеальну білу смужку, адже зазвичай вона закриває вільний край нігтя, а не його поверхню на пальці.

Невдалий манікюр на короткі нігті (cкріншот)

Занадто світлі кольори

Білі та нюдові відтінки дуже популярні. Втім, на коротких нігтях вони можуть мати невдалий вигляд. Річ у тому, що світлі кольори мають давати ідеальні бліки, до того ж вони візуально перетворять нігті на "пиріжки".

Погана ідея манікюру на короткі нігті (скріншот)

Горизонтальні смужки

Тут все так, як і з френчем. Смужки зроблять нігті занадто широкими. А на невеликій довжині цей ефект точно не додасть краси. Краще обирати вертикальні лінії, які візуально подовжать нігтьову пластину.

Який манікюр не підійде на короткі нігті (скріншот)

Усе та одразу

Дизайн, у якому поєднано одразу усе: і стрази, і різні кольори, і малюнки, і навіть паталь, дуже невдалі. На коротких нігтях майстру банально важко вмістити усю "красу", а тому це має нестильний та навіть неохайний вигляд.

Які нігті видають несмак (скріншот)

Гострі нігті

Ця форма ідеально підійде, якщо ви любите довгі нігтики. Втім, якщо ви не фанатка "кігтиків", то від цього варто відмовитися. Короткі нігті будуть мати "дешевий" вигляд, якщо їх зроблять аж занадто гострими.

Який манікюр не слід робити на короткі нігті (скріншот)