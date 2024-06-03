5 худших идей маникюра на короткие ногти, которые никогда не будет делать стильная и "дорогая" женщина

Худшие идеи маникюра - стильные и "дорогие" женщины никогда их не сделают

Так, в список 5 главных "врагов" коротких ногтей вошли популярные дизайны. Конечно, вы не должны от них отказываться. Но если вы хотите иметь по-настоящему "дорогой" вид, попробуйте что-то другое или же делайте эти дизайны только на длинных ноготках.

Френч

На коротких ногтях классический маникюр будет выглядеть странно. Он "съест" длину и визуально прибавит пальцам объем. К тому же нейл-мастерам вряд ли будет удобно вырисовать идеальную белую полоску, ведь обычно она закрывает свободный край ногтя, а не его поверхность на пальце.

Неудачный маникюр на короткие ногти (скриншот)

Слишком светлые цвета

Белые и нюдовые оттенки очень популярны. Впрочем, на коротких ногтях они могут выглядеть неудачно. Дело в том, что светлые цвета должны давать идеальные блики, к тому же они визуально превратят ногти в "пирожки".

Плохая идея маникюра на короткие ногти (скриншот)

Горизонтальные полоски

Здесь все так же, как и с френчем. Полоски сделают ногти слишком широкими. А на небольшой длине этот эффект точно не придаст красоты. Лучше выбирать вертикальные линии, которые зрительно удлинят ногтевую пластину.

Какой маникюр не подойдет на короткие ногти (скриншот)

Все и сразу

Дизайн, в котором объединены сразу все: и стразы, и разные цвета, и рисунки, и даже паталь, очень неудачные. На коротких ногтях мастеру банально трудно уместить всю "красоту", а потому это выглядит безвкусно и даже неряшливо.

Какие ногти выдают безвкусицу (скриншот)

Острые ногти

Эта форма идеально подойдет, если вы любите длинные ноготки. Впрочем, если вы не фанатка "коготков", то от этого следует отказаться. Короткие ногти будут выглядеть "дешево", если их сделают слишком острыми.

Какой маникюр не стоит делать на короткие ногти (скриншот)