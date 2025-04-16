5 найгарячіших образів з Coachella 2025: треба обов'язково повторити (фото)

У перші вихідні Coachella 2025 зірки та інфлюенсери вражали модними виходами, демонструючи сміливі та яскраві образи. У центрі уваги опинилися Емма Робертс, Кара Делевінь, Гейлі Бібер та Кендалл Дженнер, які задали тон трендам сезону весна-літо.
РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться добіркою стильних "луків", які варто взяти на озброєння.
Зірка з'явилася в довгій елегантній сукні світло-пшеничного відтінку від бренду Proenza Schouler. Доповнили наряд вінтажні окуляри Gucci. Прекрасний варіант для теплої пори року.
Зірка "Американської історії жахів" надихнула на сміливість, обравши напівпрозору сукню стилю total black, а доповнила наряд світлими босоніжками.
Актриса позувала на музичній події в однотонному образі модного коричневого відтінку. Мікрошорти з анімалістичним принтом, майка і босоніжки Prada створили стильний і зручний "лук". Чудова ідея для спекотної погоди!
Інфлюенсерка в один із днів фестивалю вкотре задала тренд на мінісукні. Чудовий вибір для прогулянок, романтичних побачень та музичних заходів.
Німецька блогерка і модель продемонструвала образ у стилі бохо-шик, який поєднує комфорт та елегантність. Персиковий кроп-топ зірка скомбінувала з в'язаними шортами в тон. Доповнили "лук" масивні замшеві чоботи та сумка. Чудовий варіант для весняно-літнього гардероба!
Музична подія проходить в Каліфорнії протягом двох вікендів - з 11 по 13 квітня та з 18 по 20 квітня. У перші вихідні хедлайнерами стали Lady Gaga, Green Day та Post Malone. Вони влаштували сильні шоу на головній сцені. Крім того, настрій дарували Charli XCX, Travis Scott, Missy Elliott та інші.
В межах фестивалю зірки, блогери та бренди організовували власні заходи, на яких відривалися й рекламували свою продукцію. Варто зазначити, що багатьом користувачам не подобається цьогорічна Coachella. Мовляв, зірки приходять лише для реклами, а аудиторія мляво реагує на виступи артистів, внаслідок чого втрачається атмосфера.
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