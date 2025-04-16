5 найгарячіших образів з Coachella 2025: треба обов'язково повторити (фото)

Кендалл Дженнер

Зірка з'явилася в довгій елегантній сукні світло-пшеничного відтінку від бренду Proenza Schouler. Доповнили наряд вінтажні окуляри Gucci. Прекрасний варіант для теплої пори року.

Емма Робертс

Зірка "Американської історії жахів" надихнула на сміливість, обравши напівпрозору сукню стилю total black, а доповнила наряд світлими босоніжками.

Сміливий "лук" від Емми Робертс (фото: GettyImages)

Кара Делевінь

Актриса позувала на музичній події в однотонному образі модного коричневого відтінку. Мікрошорти з анімалістичним принтом, майка і босоніжки Prada створили стильний і зручний "лук". Чудова ідея для спекотної погоди!

Кара Делевінь показала ідеальний літній образ (фото: GettyImages)

Хейлі Бібер

Інфлюенсерка в один із днів фестивалю вкотре задала тренд на мінісукні. Чудовий вибір для прогулянок, романтичних побачень та музичних заходів.

Хейлі Бібер в мінісукні з відкритою спиною (instagram.com/haileybieber)

Леоні Ханне

Німецька блогерка і модель продемонструвала образ у стилі бохо-шик, який поєднує комфорт та елегантність. Персиковий кроп-топ зірка скомбінувала з в'язаними шортами в тон. Доповнили "лук" масивні замшеві чоботи та сумка. Чудовий варіант для весняно-літнього гардероба!

Модний образ на весну-літо від Леоні Ханне (фото: GettyImages)

Що відомо про фестиваль Coachella 2025

Музична подія проходить в Каліфорнії протягом двох вікендів - з 11 по 13 квітня та з 18 по 20 квітня. У перші вихідні хедлайнерами стали Lady Gaga, Green Day та Post Malone. Вони влаштували сильні шоу на головній сцені. Крім того, настрій дарували Charli XCX, Travis Scott, Missy Elliott та інші.

В межах фестивалю зірки, блогери та бренди організовували власні заходи, на яких відривалися й рекламували свою продукцію. Варто зазначити, що багатьом користувачам не подобається цьогорічна Coachella. Мовляв, зірки приходять лише для реклами, а аудиторія мляво реагує на виступи артистів, внаслідок чого втрачається атмосфера.