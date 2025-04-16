5 самых горячих образов с Coachella 2025: надо обязательно повторить (фото)

Кендалл Дженнер

Звезда появилась в длинном элегантном платье светло-пшеничного оттенка от бренда Proenza Schouler. Дополнили наряд винтажные очки Gucci. Прекрасный вариант для теплой поры года.

Эмма Робертс

Звезда "Американской истории ужасов" вдохновила на смелость, выбрав полупрозрачное платье стиля total black, а дополнила наряд светлыми босоножками.

Смелый "лук" от Эммы Робертс (фото: GettyImages)

Кара Делевинь

Актриса позировала на музыкальном событии в однотонном образе в модном коричневом оттенке. Микрошорты с анималистическим принтом, майка и босоножки Prada создали стильный и удобный "лук". Отличная идея для жаркой погоды!

Кара Делевинь показала идеальный летний образ (фото: GettyImages)

Хейли Бибер

Хейли в один из дней фестиваля в очередной раз задала тренд на мини-платья. Отличный выбор для прогулок, романтических свиданий и музыкальных мероприятий.

Хейли Бибер в мини-платье с открытой спиной (instagram.com/haileybieber)

Леони Ханне

Немецкая блогер и модель продемонстрировала образ в стиле бохо-шик, который сочетает комфорт и элегантность. Персиковый кроп-топ звезда скомбинировала с вязаными шортами в тон. Дополнили "лук" массивные замшевые сапоги и сумка. Отличный вариант для весенне-летнего гардероба!

Модный образ на весну-лето от Леони Ханне (фото: GettyImages)

Что известно о фестивале Coachella 2025

Музыкальное событие проходит в Калифорнии в два уикенда - с 11 по 13 апреля и с 18 по 20 апреля. В первые выходные хедлайнерами стали Lady Gaga, Green Day и Post Malone. Они устроили сильные шоу на главной сцене. Кроме того, настроение дарили Charli XCX, Travis Scott, Missy Elliott и другие.

В рамках фестиваля звезды, блогеры и бренды организовывали собственные мероприятия, на которых отрывались и рекламировали свою продукцию. Стоит отметить, что многим пользователям не нравится нынешняя Coachella. Мол, звезды приходят только для рекламы, а аудитория вяло реагирует на выступления артистов, в результате чего теряется атмосфера.