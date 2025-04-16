5 самых горячих образов с Coachella 2025: надо обязательно повторить (фото)

В первые выходные Coachella 2025 звезды и инфлюенсеры поражали модными выходами, демонстрируя смелые и яркие образы. В центре внимания оказались Эмма Робертс, Кара Делевинь, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, которые задали тон трендам сезона весна-лето.
РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой стильных "луков", которые стоит взять на вооружение.
Звезда появилась в длинном элегантном платье светло-пшеничного оттенка от бренда Proenza Schouler. Дополнили наряд винтажные очки Gucci. Прекрасный вариант для теплой поры года.
Звезда "Американской истории ужасов" вдохновила на смелость, выбрав полупрозрачное платье стиля total black, а дополнила наряд светлыми босоножками.
Актриса позировала на музыкальном событии в однотонном образе в модном коричневом оттенке. Микрошорты с анималистическим принтом, майка и босоножки Prada создали стильный и удобный "лук". Отличная идея для жаркой погоды!
Хейли в один из дней фестиваля в очередной раз задала тренд на мини-платья. Отличный выбор для прогулок, романтических свиданий и музыкальных мероприятий.
Немецкая блогер и модель продемонстрировала образ в стиле бохо-шик, который сочетает комфорт и элегантность. Персиковый кроп-топ звезда скомбинировала с вязаными шортами в тон. Дополнили "лук" массивные замшевые сапоги и сумка. Отличный вариант для весенне-летнего гардероба!
Музыкальное событие проходит в Калифорнии в два уикенда - с 11 по 13 апреля и с 18 по 20 апреля. В первые выходные хедлайнерами стали Lady Gaga, Green Day и Post Malone. Они устроили сильные шоу на главной сцене. Кроме того, настроение дарили Charli XCX, Travis Scott, Missy Elliott и другие.
В рамках фестиваля звезды, блогеры и бренды организовывали собственные мероприятия, на которых отрывались и рекламировали свою продукцию. Стоит отметить, что многим пользователям не нравится нынешняя Coachella. Мол, звезды приходят только для рекламы, а аудитория вяло реагирует на выступления артистов, в результате чего теряется атмосфера.
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