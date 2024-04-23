5 найефективніших вправ ЛФК для хребта

Вправа 1

Перед виконанням вправ обов'язково зробіть легку розминку.

Ляжте на спину і по черзі підіймайте ноги, згинаючи в коліні і притискаючи до живота так, як це показано у відео, а потім підніміть обидві ноги. Ця вправа спрямована на розтягнення м'язів поперекового відділу та мобільності попереку. Виконуйте вправу у два підходи по 10 разів.

Як виконувати вправу (скриншот із відео)

Вправа 2

Ця вправа спрямована на розтягнення м'язів спини у поперековому відділі, але у дещо іншій площині. Виконуйте у два підходи по 15 разів на кожну сторону.

Ляжте на спину, ноги зігніть у колінах та тримайте їх разом, а тоді по черзі нахиляйте праворуч і ліворуч, як це показано на відео. Дихання при цій вправі може бути довільним.

Як виконувати цю вправу (скриншот із відео)

Вправа 3

Ця вправа спрямована на зміцнення м'язів грудного відділу спини. Її потрібно виконати три підходи по 10 разів.

Ляжте на живіт, підкладіть складений рушник під обличчя, аби лобом не битись об підлогу. Зігніть руки у ліктях, розверніть їх у сторони і направте вперед, як показано на відео. У такому положенні підіймайте спину й опускайтесь. Синхронізуйте ці рухи із диханням. Піднімаюсь, вдихайте, опускаючись - видихайте.

Як виконувати цю вправу (скриншот із відео)

Вправа 4

Ця вправа направлена на розтягнення м'язів грудного відділу та надання мобільності. Виконуйте її в три підходи по 10 разів.

Станьте у позу стола, тоді опустіть сідниці на ноги і одну руки протягніть попід корпус і поверніться у попереднє положення так, як показано на відео.

Як виконувати цю вправу (скриншот із відео)

Вправа 5

Ця вправа направлена на розтягнення м'язів шиї. Виконуйте її у два підходи по 10 разів.

Сядьте на крісло й випрямите спину. Руками обхопіть голову ззаду, лікті максимально зведіть разом, голову опустіть і затримайтесь у такому положенні на 4 секунди, тоді опустіть руки й повторіть вправу.

Як виконувати цю вправу (скриншот із відео)