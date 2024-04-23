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5 самых эффективных упражнений ЛФК для позвоночника

Какие упражнения полезны для позвоночника (скриншот)
Автор: Василина Копытко

Упражнения лечебной физической культуры способны улучшить осанку и укрепить мышцы спины. Их следует выполнять хотя бы два-три раза в неделю, если нет противопоказаний. Уже через месяц можно увидеть значительный результат.

О 5 лучших упражнениях для позвоночника рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Института вертебрологии и реабилитации в You Tube.

Упражнение 1

Перед выполнением упражнений обязательно сделайте легкую разминку.

Лягте на спину и поочередно поднимайте ноги, сгибая в колене и прижимая к животу так, как показано в видео, а затем поднимите обе ноги. Это упражнение направлено на растяжение мышц поясничного отдела и мобильности поясницы. Выполняйте упражнение в два подхода по 10 раз.

Как выполнять упражнение (скриншот с видео)

Упражнение 2

Это упражнение направлено на растяжение мышц спины в поясничном отделе, но в несколько иной плоскости. Выполняйте в два подхода по 15 раз в каждую сторону.

Лягте на спину, ноги согните в коленях и держите их вместе, а затем поочередно наклоняйте вправо и влево, как показано на видео. Дыхание при этом упражнении может быть произвольным.

Как выполнять это упражнение (скриншот с видео)

Упражнение 3

Это упражнение направлено на укрепление мышц грудного отдела спины. Его нужно выполнить в три подхода по 10 раз.

Лягте на живот, подложите сложенное полотенце под лицо, чтобы лбом не биться об пол. Согните руки в локтях, разверните их в стороны и направьте вперед, как показано на видео. В таком положении поднимайте спину и опускайтесь. Синхронизируйте эти движения с дыханием. Поднимаюсь, вдыхайте, опускаясь - выдыхайте.

Как выполнять это упражнение (скриншот с видео)

Упражнение 4

Это упражнение направлено на растяжение мышц грудного отдела и его мобильности. Выполняйте в три подхода по 10 раз.

Встаньте в позу стола, затем опустите ягодицы на ноги и одну руки просуньте под корпус и вернитесь в прежнее положение так, как показано на видео.

Как выполнять это упражнение (скриншот с видео)

Упражнение 5

Это упражнение направлено на растяжение мышц шеи. Выполняйте в два подхода по 10 раз.

Сядьте на кресло и выпрямите спину. Руками обхватите голову сзади, локти максимально сведите вместе, опустите голову и задержитесь в таком положении на 4 секунды, тогда опустите руки и повторите упражнение.

Как выполнять это упражнение (скриншот с видео)

 

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