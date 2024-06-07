5 найдивніших знахідок в Антарктиді: вчені назвали, що їх найбільше вразило

Озеро Восток

Одна з найзагадковіших водойм на Землі - це озеро Восток, яке знаходиться під товщею льоду глибиною близько 4 кілометри та розташоване воно в районі антарктичної станції "Восток".

Це величезне підльодовикове озеро, вкрите льодом протягом мільйонів років, можливо, містить унікальні форми життя, які еволюціонували в повній ізоляції.

Дослідження озера Восток може надати дослідникам цінну інформацію про умови, схожі на ті, що існують на інших планетах та їхніх супутниках.

Відкриття цього озера сталося тільки в 1996 році, хоча спираючись на дані досліджень і теоретичні обґрунтування, вчені були впевнені в існуванні цього озера ще з 1970-х років. Варто зазначити, що в Антарктиці відкрито понад 140 підльодовикових озер.

Рештки тропічних лісів

2012 роки вчені знайшли докази існування тропічних лісів в Антарктиді. Ці ліси могли існувати приблизно 52 мільйони років тому. Під час буріння льоду дослідники виявили відкладення пилку, спори та залишки рослинності, що свідчить про те, що у минулому на континенті був теплий та вологий клімат.

Це відкриття повністю перевертає уявлення про історію клімату Землі. Не виключено, що 34-56 мільйонів тому, в еоценовий період Антарктида була покрита густими лісами й мала зовсім інший клімат. Аналіз відкладення пилку показав, що він належить до тропічних та субтропічних рослин, таких як пальми та рододендрони.

Метеорити з Марсу

Шукати метеорити з космосу в Антарктиді - дуже добре, бо там білі льодовикові простори, які контрастують з темними каміннями. І вченим пощастило - вони знайшли ці каміння. Серед знайдених метеоритів є декілька, які походять з Марсу.

Вони містять мікроскопічні структури, які можуть бути свідченням існування давнього життя на Червоній планеті.

Гігантські віруси

У 2014 році в Антарктиді були знайдені віруси, що мають значно більші розміри, ніж всі відомі віруси до цього. І ці гігантські віруси, знайдені в льоду, можуть бути залишками давніх мікроорганізмів, які були законсервовані мільйони років тому.

За словами вчених, вивчення таких вірусів значно допомагає зрозуміти еволюцію життя на Землі.

Кріптоендолітні мікроорганізми

Кріптоендоліти - це мікроорганізми, які живуть всередині порід та в екстремальних умовах. І саме їх знайшли науковці в Антарктиді - у крижаних пустелях та глибинах льодовикових пластів.

Вивчення цих організмів надає унікальну можливість зрозуміти, як життя може виживати в умовах, подібних до тих, що існують на інших планетах. Наприклад, на Марсі.