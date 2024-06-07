5 самых удивительных находок в Антарктиде: ученые назвали, что их больше всего поразило

Озеро Восток

Один из самых загадочных водоемов на Земле - это озеро Восток, которое находится под толщей льда глубиной около 4 километров и расположено оно в районе антарктической станции "Восток".

Это огромное подледниковое озеро, покрытое льдом в течение миллионов лет, возможно содержит уникальные формы жизни, которые эволюционировали в полной изоляции.

Исследование озера Восток может предоставить исследователям ценную информацию об условиях, похожих на существующие на других планетах и их спутниках.

Открытие этого озера произошло только в 1996 году, хотя, опираясь на данные исследований и теоретические обоснования, ученые были уверены в существовании этого озера еще с 1970-х годов. Следует отметить, что в Антарктике открыто более 140 подледниковых озер.

Остатки тропических лесов

В 2012 году ученые нашли доказательства существования тропических лесов в Антарктиде. Эти леса могли существовать примерно 52 миллиона лет назад. При бурении льда исследователи обнаружили отложение пыльцы, споры и остатки растительности, что свидетельствует, что в прошлом на континенте был теплый и влажный климат.

Это открытие полностью переворачивает представление об истории климата Земли. Не исключено, что 34-56 миллионов назад в эоценовый период Антарктида была покрыта густыми лесами и имела совсем другой климат. Анализ отложения пыльцы показал, что она относится к тропическим и субтропическим растениям, таким как пальмы и рододендроны.

Метеориты с Марса

Искать метеориты из космоса в Антарктиде - очень хорошо, потому что там белые ледниковые просторы, которые контрастируют с темными камнями. И ученым повезло - они нашли эти камни. Среди найденных метеоритов есть несколько, которые прилетели с Марса.

Они содержат микроскопические структуры, которые могут свидетельствовать о существовании древней жизни на Красной планете.

Гигантские вирусы

В 2014 году в Антарктиде были обнаружены вирусы, имеющие значительно большие размеры, чем все известные вирусы до этого. И эти гигантские вирусы, найденные во льду, могут являться остатками древних микроорганизмов, которые были законсервированы миллионы лет назад.

По словам ученых, исследование таковых вирусов существенно помогает осознать эволюцию жизни на Земле.

Криптоэндолитные микроорганизмы

Криптоэндолиты – это микроорганизмы, живущие внутри пород и в экстремальных условиях. И именно их нашли ученые в Антарктиде – в ледяных пустынях и глубинах ледниковых пластов.

Изучение этих организмов дает уникальную возможность понять, как жизнь может выживать в условиях, подобных существующим на других планетах. К примеру, на Марсе.