5 найдивніших гібридів овочів та фруктів, які реально вирощують. Ви б наважились це їсти?

Лаймкват: гібрид лайма та кумквата

Лаймкват - це гібрид лайма та кумквата, створений з метою поєднати цитрусову свіжість лайма і солодкість кумквата. Цей фрукт невеликого розміру (приблизно 3-4 см в діаметрі) має тонку їстівну шкірку, що робить його зручним для споживання цілим, без необхідності очищати.

Лаймкват відрізняється високим вмістом вітаміну C, антиоксидантів та клітковини, що сприяє зміцненню імунної системи, покращенню травлення та омолодженню шкіри. Він містить приблизно 30-40 калорій на 100 грамів фрукту, що робить його відмінним додатком до дієт для тих, хто стежить за своїм харчуванням.

Лаймкват (фото: Вікіпедія)

Плуот: гібрид сливи та абрикоса

Плуот - це гібрид, виведений шляхом схрещування сливи і абрикоса. Він має інтенсивний смак абрикоса з легкою кислинкою сливи, а зовнішній вигляд - це щось середнє між двома батьківськими фруктами.

Плуот був виведений в США в середині XX століття. Він містить велику кількість корисних антиоксидантів, які підтримують здоров'я серцево-судинної системи.

Калорійність плуоту складає близько 50 калорій на 100 г. Плуот став дуже популярним у кулінарії, оскільки його використовують як у свіжому вигляді, так і для виготовлення варення, компотів та десертів. Плоди цього гібрида багаті на вітамін C, що допомагає зміцнити імунітет.

Плуот (фото: Вікіпедія)

Йошта: гібрид чорної смородини та аґрусу

Йошта - це гібрид чорної смородини та аґрусу, який поєднує в собі смак і аромат обох ягід. Його вивели в Німеччині в середині XX століття. Йошта має темно-фіолетову шкірку і кисло-солодкий смак.

Цей гібрид вирощується завдяки перехресному запиленню двох рослин, що дає плодам унікальні смакові властивості. Йошта містить високу кількість вітамінів C і K, а також антиоксидантів, що допомагають зміцнювати імунну систему та покращувати стан шкіри. Калорійність йошти становить приблизно 50 калорій на 100 г.

Йошта (фото: Вікіпедія)

Неші: і яблуко, і груша

Неші - це унікальний гібрид яблука та груші, що протягом століть культивується в Азії. Його ще називають азійською, пісочною, водяною або японською грушею.

Плід має вигляд круглого яблука, але на смак нагадує соковиту, хрустку грушу. Колір фруктів варіюється від блідо-зеленого до оранжевого, а текстура - більш тверда за звичайну грушу, що дозволяє йому краще переносити транспортування і зберігання.

Неші містить багато води, тому найкраще його вживати в свіжому вигляді або додавати до салатів, а от для термічної обробки він не підходить. Окрім того, його подають як закуску до вина разом з виноградом та сиром. Популярні різновиди цього фрукта вирощуються в США, Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Франції та на Кіпрі.

Неші (фото: Nevsedoma.com.ua)

Юзу: незвичайний мандарин

Юзу - це гібрид мандарина та ичангської папеди, відомий своїм яскравим ароматом і кислим смаком. Цей фрукт, розміром з мандарин і з характерною горбистою шкіркою, має жовтий або зеленуватий відтінок. Він використовувався японцями ще з VII століття, коли буддійські монахи привезли його з материка на острови Японії.

Юзу популярне не тільки в Японії, але й у Кореї та Китаї, де його додають до різноманітних страв, зокрема в супи та м'ясні страви. Особливо популярною є цедра юзу, яку використовують як приправу або додають до десертів, сиропів та джемів.

Юзу (фото: Вікіпедія)