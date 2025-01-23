Чи буде плодючим город? Ось як перевірити якість ґрунту перед весняною посадкою

Підготовка ґрунту до весняної посадки - важливий етап, від якого залежить майбутній врожай. Одним із ключових моментів цього процесу є перевірка родючості землі, адже від якості ґрунту залежить здоров'я рослин і їх здатність до активного росту.

РБК-Україна (проєкт Styler) розглядає основні методи, які допоможуть оцінити стан землі, та поради, як покращити її якість перед початком посівного сезону.

Оцінка текстури та структури ґрунту

Перший крок у перевірці родючості - визначення текстури ґрунту, тобто

його складу за співвідношенням піску, мулу та глини. Для цього можна провести простий тест: візьміть жменю вологої землі, стисніть її в руці та спробуйте сформувати кульку.

Якщо ґрунт легко розпадається - він піщаний, а якщо залишає сліди та тримає форму - це глинистий ґрунт. Найкращим варіантом для більшості рослин є суглинистий ґрунт, який добре утримує вологу, але водночас забезпечує дренаж.

Також важливо перевірити наявність грудочок: їхній розмір і кількість впливають на доступність кисню для коріння рослин. Якщо структура ґрунту порушена, її можна поліпшити, додаючи органічні добрива або пісок, залежно від потреб.

Перевірка кислотності ґрунту (pH)

Кислотність ґрунту - важливий показник, від якого залежить, як добре рослини засвоюватимуть поживні речовини. Ідеальний рівень pH для більшості культур - від 6 до 7. Щоб визначити кислотність, можна використати спеціальний pH-метр або тест-смужки, які продаються в садових магазинах.

Також є простий домашній метод: додайте у склянку ґрунту трохи оцту - якщо з'являються бульбашки, ґрунт лужний. У разі підвищеної кислотності можна внести вапно, а для лужних ґрунтів - сульфат амонію або інші підкислюючі речовини. Регулювання pH ґрунту перед посадкою значно підвищує врожайність і стійкість рослин до хвороб.

Структура ґрунту багато скаже про майбутній врожай (фото: Freepik.com)

Аналіз вмісту поживних речовин

Родючість ґрунту напряму залежить від наявності азоту, фосфору, калію та інших мікроелементів. Визначити їхню кількість можна за допомогою лабораторного аналізу або спеціальних наборів для домашнього тестування ґрунту.

Азот відповідає за ріст зелених частин рослин, фосфор сприяє розвитку кореневої системи, а калій підвищує стійкість до стресів і захворювань.

Якщо виявлено дефіцит поживних елементів, варто внести відповідні добрива, наприклад, органіку (компост, перегній) або комплексні мінеральні підживлення. Регулярний аналіз вмісту поживних речовин дозволяє підтримувати ґрунт у оптимальному стані для здорового росту рослин.

Перевірка біологічної активності ґрунту

Живий ґрунт - це ґрунт, у якому активно функціонує мікрофлора та фауна. Щоб оцінити біологічну активність, можна провести тест із черв'яками: викопайте невелику ділянку ґрунту (20х20 см) і порахуйте кількість черв'яків у ньому. Якщо їх більше ніж 5-7 - ґрунт є здоровим.

Інший спосіб - закопати в ґрунт шматочок непофарбованого паперу або тканини та через 2-3 тижні перевірити, наскільки він розклався. Якщо матеріал майже зник, це означає, що мікроорганізми активно працюють.

Для підвищення біологічної активності варто вносити органічні добрива та уникати надмірного використання хімічних засобів.