5 найбільших та найкрасивіших озер України: куди варто поїхати всією сім'єю

Ялпуг

Найбільше природне озеро України - Ялпуг. Розташоване в південній частині країни, в Одеській області. Його площа становить близько 149 квадратних кілометрів, а максимальна глибина досягає 6 метрів.

Це озеро є важливим джерелом прісної води для навколишніх населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Також, водойма багата на рибу, що приваблює рибалок з усієї країни.

Крім цього, Ялпуг є важливим орнітологічним об’єктом, позаяк є домівкою багатьох видів птахів. Навколо озера розташовані мальовничі ландшафти, які створюють чудесні умови для відпочинку на природі.

Озеро Ялпуг (фото: Вікіпедія)

Світязь

Світязь - найглибше озеро України, що розташоване у Волинській області. Площа водойми становить 112 квадратних кілометрів, а у деяких частинах озера глибина може сягати 58 метрів, що у чотири рази глибше від Азовського моря.

Також, Світязь входить до семи природних чудес України. Ще озеро славиться кришталево прозорою водою, де дно видно навіть на десятиметровій глибині. Вода Світязя багата гліцерином та сріблом, що дуже гарно впливає на стан шкіри та здоров’я.

Озеро Світязь (фото: Вікіпедія)

Лемурійське озеро

Ті самі відомі цілющі озера в Херсонській області, неподалік від села Григорівка. Його унікальність полягає у насиченому рожевому кольорі води, що зумовлено високим вмістом солі.

Ця властивість наділяє воду цілющими властивостями та знищує шкідливі мікроби. Бруд біля берегів покращує роботу суглобів та зміцнює організм. Окрім цього, краса озера створює ідеальні умови для фотосесій та відпочинку на природі.

Лемурійське озеро (фото: Вікіпедія)

Блакитне озеро

Озеро розташоване в Чернігівській області неподалік від села Олешня є одним з найчистіших і найкрасивіших озер України. Озера утворились на місці кар’єрів з видобутку кварцового піску, з якого виготовляють скло і вікна.

Дно має білий колір, через що вода здається блакитною, звідси й пішла назва озера. Площа водойми становить близько 120 квадратних кілометрів. Також, поруч із Блакитним озером розташовані ще два озера, які з’єднує річка, проте площиною вони менше.

Блакитне озеро (фото: Вікіпедія)

Біле озеро

Озеро має таку назву через своє кришталево-білу воду. Найглибше місце озера сягає понад 10 метрів. Також, вода в озері багата на гліцерин, є м’якою навіть на дотик. Це озеро відносять до цілющих озер України, а також називають "озером молодості", через воду, яка додає шкірі шовковистості та м’якості.

Місцеві мешканці розповідають, що воду з озера спеціально набирали для лікування першої леді Речі Посполитої. Також, біля водойми можна орендувати водні види транспорту.

Біле озеро (фото: Вікіпедія)