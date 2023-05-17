5 натуральних засобів, які знищать будь-якого шкідника на капусті: шпаргалка для городників

Настій листя тютюну

Цей настій дуже ефективний у боротьбі із хрестоцвітною блішкою. Для того, щоб його приготувати, 200 г листя тютюну залийте 10 л гарячої води і настоюйте протягом 2-3 год. Потім процідіть і додають 1 ст.л. рідкого мила. Цим настоєм обприскайте рослини.

Крейда і нашатирний спирт

Цей метод ефективний проти слимаків. Для приготування розчину потрібно розвести 150 г крейди та 22 ст. л. нашатирю концентрацією понад 10% на 9 л. чистої води. Перемішайте розчин та полийте капусту.

Відвар зі стебел селери

Селера добре відлякує капустяну муху. Для приготування відвару 4 кг стебел подрібніть та залийте 10 л води. Відварюйте пів години, а тоді настоюйте ще 2-3 год.

Потім настій процідіть і 2 л відвару розчиніть у 10 л води. Щоб розчин краще прилипав до рослин, у готову суміш додайте 50 мл рідкого мила або 100 мл свіжого нежирного молока.

Настій деревію звичайного

Цей спосіб застосовується проти попелиці та гусениць. Для настою 800 г стебел, листя і квіток деревію залийте окропом і залиште на 30 хв. Потім додайте 10 л води і залиште настоюватись на 4 дні. Перед обробкою капусти у розчин можна влити 40 мл рідкого мила.

Картопляний відвар

Настій із картопляної гички ефективний у боротьбі із хрестоцвітною блішкою. Для нього 4 кг бадилля залийте 10 л води і варіть протягом 15 хвилин. Тоді повністю охолодіть відвар, процідіть, розчиніть водою у розрахунку 1:1 та обробіть капусту.