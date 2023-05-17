5 натуральных средств, которые уничтожат любого вредителя на капусте: шпаргалка для огородников

Настой листьев табака

Этот настой очень эффективен в борьбе с крестоцветной блошкой. Для того что его приготовить, 200 г листьев табака залейте 10 л горячей воды и настаивайте в течение 2-3 час. Затем процедите и добавляют 1 ст.л. жидкого мыла. Этим настоем опрыскайте растения.

Мел и нашатырный спирт

Этот метод эффективен против улиток. Для приготовления раствора нужно развести 150 г мела и 22 ст. л. нашатыря концентрацией свыше 10% на 9 л. чистой воды. Размешайте раствор и полейте капусту.

Отвар из стеблей сельдерея

Сельдерей хорошо отпугивает капустную муху. Для приготовления отвара 4 кг стеблей измельчите и залейте 10 л воды. Отваривайте пол часа, а затем настаивайте еще 2-3 часа.

Затем настой процедите и 2 л отвара растворите в 10 л воды. Чтобы раствор лучше прилипал к растениям, в готовую смесь добавьте 50 мл жидкого мыла или 100 мл нежирного свежего молока.

Настой тысячелистника

Этот способ применяется против тли и гусениц. Для настоя 800 г стеблей, листьев и цветков тысячелистника залейте кипятком и оставьте на 30 мин. Затем добавьте 10 л воды и оставьте настаиваться на 4 дня. Перед обработкой капусты в раствор можно влить 40 мл жидкого мыла.

Картофельный отвар

Настой из картофельной ботвы эффективен в борьбе с крестоцветной блошкой. Для него 4 кг ботвы залейте 10 л воды и варите в течение 15 минут. Затем полностью охладите отвар, процедите, разбавьте водой в расчете 1:1 и обработайте капусту.