5 народних методів, які на 100% знищують попелицю на смородині: копійчані засоби

Що треба знати про попелицю

Від попелиці можна застосовувати хімічні засоби. Але багато хто із садівників відмовляються від них, бо не хочуть, щоб ті потім потрапили у плоди. Також шкідники здатні призвичаюватись до таких засобів, тому й виробники радять повторювати обробку кілька разів для кращого ефекту.

"Якщо є дорослі особини попелиць, то вони легко перелітають з куща на кущ. Тоді вже треба обробляти всі рослини. Ці шкідники дуже швидко розмножуються. Якщо не захистити кущі, то попелиця може знищити насадження", - пояснює господиня.

Дуже добре, якщо на ділянці зі смородиною заводяться сонечка.

"Ворог попелиці - це сонечко, їх ще називають "божа корівка". Одна особина на сезон може з'їсти до 6 тисяч попелиць. Це найкращий друг садівника, він здатний знищити багато шкідників. Тому дуже добре, коли вони є на ділянці", - пояснює городниця.

Як знищити попелицю на смородині

Народні методи радять поряд із кущами садити часник, висівати календулу, чорнобривці. Також допомагає розчин із часнику. Потрібно третину ємності надавити часнику, залити доповна гарячою водою й поставити на 8-9 год. Тоді додати трохи рідкого мила і обприскати смородину.

"Усі засоби обробки треба повторювати двічі-тричі, щоб був ефект. Бо мурахи заново заносять личинки попелиць", - каже господиня.

Ефективним вона називає настій із попелу. Для нього склянку попелу треба залити 5 л кип'ятку, тоді настояти добу, процідити і додати мило (натерти господарське або дати 1 ст.л рідкого). А потім обприскати кущі.

"Також можна склянку тютюну залити 3 літрами окропу та залишити на добу. Тоді додати мила і обприскувати. Попелиця від цього розчину пропадає 100-відсотково", - каже садівниця.

Добре діє проти попелиць дігтярне мило. 100 г слід натерти і розвести у 10 л теплої води.

Ще один метод - на 4 л води дати 1,5 ст. л нашатирного спирту (аміаку) й трошки мила. Цим обробити кущі. Важливо обприскувати листя зверху і знизу.