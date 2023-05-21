Чим полити огірки, щоб росли, "як на дріжджах": секрет від вмілої городниці (відео)

Рясний урожай огірків можна отримати тільки при правильному догляді. Важливо не упустити жодного етапу розвитку рослини. На початках особливої уваги потребує грамотна посадка та полив розсади.

Про те, чим полити огірки, аби добре росли і розвивались, розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Що покласти у ямку при посадці розсади

Перед висадкою ґрунт треба підживити перегноєм. Грядки найкраще робити на відстані 95 см, а між кущами залишати 70 см.

"Це якраз така відстань, при якій є гарне провітрювання. Інакше, якщо будуть загущенні посадки, то чіплятимуться хвороби", - пояснює городниця.

Перед висадкою розсади грядки треба добре полити теплою водою, а тоді у ямки покласти лушпиння з цибулі і 1 ст. л. золи.

"Це потрібно для насичення ґрунту. У золі є понад 20 відсотків калію та майже вся таблиця Менделєєва. Якщо ґрунт насичений калієм, то рослини добре протистоять хворобам та всім коливанням температури", - пояснює городниця.

Цибулиння також багате на макро- і мікроелементи, а головне, воно допомагає боротися зі шкідниками.

Чим поливати огірки

Через 7-10 днів, коли огірки добре приживуться, то можна вже їх поливати спеціальним розчином.

Для цього треба 10-літрове відро на половину заповнити кропивою, залити водою та залишити на трохи, щоб зелень почала бродила. Також треба розвести курячий послід. Заповнити ним на 1/3 десятилітрове відро, а решту долити води й також залишають бродити.

"Потім на 10 літрів води треба взяти пів літра зеленого настрою і стільки ж настою з курячого посліду. Усе це змішати разом і полити огірки - по пів літра під кожен кущик. Це лише початок догляду за огірками, а далі ще буде кропітка робота", - каже господиня.