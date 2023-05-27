5 народных методов, которые на 100% уничтожают тлю на смородине: копеечные средства

Что нужно знать о тле

От тли можно использовать химические средства. Но многие садоводы отказываются от них, потому что не хотят, чтобы те потом попали в плоды. Также насекомые способны привыкать к таким средствам, поэтому производители советуют повторять обработку несколько раз для лучшего эффекта.

"Если есть взрослые особи тли, то они легко перелетают с куста на куст. Тогда уже надо обрабатывать все растения. Эти вредители очень быстро размножаются. Если не защитить кусты, то тля может уничтожить насаждения", - объясняет хозяйка.

Очень хорошо, если на участке со смородиной заводятся божьи коровки.

"Враг тли - божья коровка. Одна особь на сезон может съесть до 6 тысяч тлей. Это лучший друг садовода, он способен уничтожить много вредителей. Поэтому очень хорошо, когда они есть на участке", - объясняет огородница.

Как уничтожить тлю на смородине

Народные методы советуют рядом с кустарниками сажать чеснок, высевать календулу, бархатцы. Также помогает раствор с чесноком. Требуется треть емкости надавить чеснока, залить дополна горячей водой и поставить на 8-9 часов. Тогда добавить немного жидкого мыла и опрыскать смородину.

"Все средства обработки нужно повторять два-три раза, чтобы был эффект. Потому что муравьи заново заносят личинки тлей", - говорит хозяйка.

Эффективным она называет настой из пепла. Для него стакан пепла надо залить 5 л кипятка, тогда настоять сутки, процедить и добавить мыло (натереть хозяйственное или дать 1 ст.л жидкого). А потом опрыскать кусты.

"Также можно стакан табака залить 3 литрами кипятка и оставить на сутки. Тогда добавить мыла и опрыскивать. Тля от этого раствора пропадает 100%", - говорит садовница.

Хорошо действует против тли дегтярное мыло. 100 г следует натереть и разбавить в 10 л теплой воды.

Еще один метод - на 4 л воды даты 1,5 ст. л нашатырного спирта (аммиака) и немного мыла. Этим обработать кусты. Важно опрыскивать листья сверху и снизу.