5 напоїв, які варто обирати для святкування Нового року

На святковий новорічний стіл варто обирати лише ті напої та продукти, які не будуть завдавати шкоди здоров'ю. Нутриціолог назвала 5 напоїв, які підійдуть для святкового застілля, серед яких і алкогольні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.
За словами експерта, такий напій чудово замінює шампанське для новорічного столу, адже теж із бульбашками. Також це ферментований продукт (містить пробіотики) і відносно має небагато цукру.
Однак, важливо знати, що при надлишковому споживанні може викликати дискомфорт та здуття. Необхідно обережно споживати при деяких захворюваннях ШКТ.
До плюсів такого чаю нутриціолог віднесла:
Колд чай має також і шкоду для організму - споживанні з деякими продуктами може знижувати їх засвоюваність і інколи може викликати печію.
Напій здатен підвищувати засвоювання білків, тому пасуватиме "святковим стравам", таким як: запечена індичка, мʼясний рулет та інше.
До того ж лимонад може покращувати травлення, гарно втамовує спрагу та охолоджує.
Потрібно обережно споживати при деяких проблемах з ШКТ, адже інколи може викликати підвищене здуття.
Какао багатий на антиоксиданти, покращує настрій завдяки теоброміну та є чудовим джерелом магнію і заліза. Має невеликий вміст кофеїну, тому бадьорить організм без відчуття тривоги.
Крім того, містить високий вміст цукру в магазинних варіантах, багато насичених жирів з молоком та вершки.
Не рекомендується споживати при проблемах із серцем через стимулюючі речовини.
Такий напій має:
До мінусів відносять:
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