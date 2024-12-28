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5 напоїв, які варто обирати для святкування Нового року

Які напої обрати для святкування Нового року (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На святковий новорічний стіл варто обирати лише ті напої та продукти, які не будуть завдавати шкоди здоров'ю. Нутриціолог назвала 5 напоїв, які підійдуть для святкового застілля, серед яких і алкогольні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.

Комбуча

За словами експерта, такий напій чудово замінює шампанське для новорічного столу, адже теж із бульбашками. Також це ﻿﻿ферментований продукт (містить пробіотики) ﻿﻿і відносно має небагато цукру.

Однак, важливо знати, що ﻿﻿при надлишковому споживанні може викликати дискомфорт та здуття. Необхідно ﻿﻿обережно споживати при деяких захворюваннях ШКТ.

Колд чай

До плюсів такого чаю нутриціолог віднесла:

  • ﻿﻿можна використовувати, як альтернативу сокам та іншим високовуглеводним напоям за святковим столом
  • ﻿﻿підвищує концентрацію
  • ﻿﻿збагачений антиоксидантами та вітаміном С
  • ﻿﻿при деякому способі приготування теж можна вважати ферментований продуктом

Колд чай має також і шкоду для організму - споживанні з деякими продуктами може знижувати їх засвоюваність і ﻿﻿інколи може викликати печію.

Лимонад

Напій здатен підвищувати засвоювання білків, тому пасуватиме "святковим стравам", таким як: запечена індичка, мʼясний рулет та інше.

До того ж лимонад може ﻿﻿покращувати травлення, ﻿﻿гарно втамовує спрагу та охолоджує.

Потрібно ﻿﻿обережно споживати при деяких проблемах з ШКТ, адже ﻿﻿інколи може викликати підвищене здуття.

Какао

Какао ﻿﻿багатий на антиоксиданти, покращує настрій завдяки теоброміну та є чудовим джерелом магнію і заліза. Має невеликий вміст кофеїну, тому бадьорить організм без відчуття тривоги.

Крім того, містить ﻿﻿високий вміст цукру в магазинних варіантах, багато насичених жирів з молоком та вершки.

Не рекомендується споживати при проблемах із серцем через стимулюючі речовини.

Глінтвейн

Такий напій має:

  • ﻿﻿зігріваючий ефект, підходить для холодної пори року
  • ﻿﻿містить корисні спеції, як-от корицю та гвоздику
  • ﻿﻿може знижувати рівень стресу завдяки теплу та аромату
  • ﻿﻿є безалкогольні альтернативи

До мінусів відносять:

  • ﻿﻿містить алкоголь, тому безпечної дози не існує
  • ﻿﻿високий вміст цукру при додаванні солодких соків
  • надає швидкий ефект спʼяніння через температуру та цукри

 

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