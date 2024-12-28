5 напитков, которые стоит выбирать для празднования Нового года

На праздничный новогодний стол стоит выбирать только те напитки и продукты, которые не будут наносить вред здоровью. Нутрициолог назвала 5 напитков, которые подойдут для праздничного застолья, среди которых и алкогольные.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Оксаны Шатровой.
По словам эксперта, такой напиток прекрасно заменяет шампанское для новогоднего стола, ведь тоже с пузырьками. Также это ферментированный продукт (содержит пробиотики) и относительно имеет немного сахара.
Однако, важно знать, что при избыточном потреблении может вызвать дискомфорт и вздутие. Необходимо осторожно потреблять при некоторых заболеваниях ЖКТ.
К плюсам такого чая нутрициолог отнесла:
Колд чай имеет также и вред для организма - потреблении с некоторыми продуктами может снижать их усвояемость и иногда может вызвать изжогу.
Напиток способен повышать усвоение белков, поэтому подойдет к "праздничным блюдам", таким как: запеченная индейка, мясной рулет и прочее.
К тому же лимонад может улучшать пищеварение, хорошо утоляет жажду и охлаждает.
Нужно осторожно употреблять при некоторых проблемах с ЖКТ, ведь иногда может вызвать повышенное вздутие.
Какао богат антиоксидантами, улучшает настроение благодаря теобромину и является прекрасным источником магния и железа. Имеет небольшое содержание кофеина, поэтому бодрит организм без ощущения тревоги.
Кроме того, содержит высокое содержание сахара в магазинных вариантах, много насыщенных жиров с молоком и сливки.
Не рекомендуется потреблять при проблемах с сердцем из-за стимулирующих веществ.
Такой напиток имеет:
К минусам относят:
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