5 напоїв, які приховано шкодять вашому здоров'ю

Лате з цукром

Хоча кава сама по собі може сприятливо впливати на здоров'я завдяки своїм рослинним сполукам і вмісту поліфенолів, те, що ви додаєте в каву, може нівелювати цю користь.

"Багато напоїв з кавою та імітацією кави багаті цукром із сиропів. Якщо ви щодня п’єте велике латте, можливо, ви вживаєте більше цукру, ніж ви думаєте!" - впевнена дієтологиня Емі Гудсон.

Медики радять відмовитися або максимально обмежити доданий цукор у ваших кавових напоях.

Вівсяне молоко

Ви можете думати, що вибір "немолочного" молока автоматично є для вас більш здоровішим, але це не завжди так.

"Коли мова заходить про немолочне молоко, не всі бренди та різновиди є однаковими. Коли вівсяне молоко виготовляється з ароматизаторами та додаванням цукру, воно стає шкідливим. Навіть варіанти без смаку можуть містити близько 7 грамів цукру на порцію", - каже експерт Тріста Бест.

Якщо ви хочете вибрати найкраще вівсяне молоко, переконайтеся, що до яого складу не входить додатковий цукор.

Солодкий чай

"Потрібно максимально обмежити споживання підсолоджених напоїв, таких як солодкий чай. З часом надмірне споживання доданого цукру може сприяти хронічному запаленню, і багато підсолоджених напоїв майже не мають поживної цінності, тобто вони просто забезпечують вас цукром і калоріями", - переконана Емі Гудсон.

Спробуйте замінити підсолоджені напої водою, водою з легким смаком або навіть водою зі свіжими фруктами як хорошим джерелом гідратації з низьким вмістом цукру або без цукру взагалі.

Магазинні смузі

Хоча смузі може бути чудовим варіантом для заміни їжі або відновлення після тренування, багато з тих, які ви купуєте в магазинах, насправді мають доданий цукор.

Зокрема, додавання фруктових соків для посилення смаку смузі може дуже швидко збільшити вміст цукру в напої.

Якщо у вас є час і можливості, краще приготуйте смузі вдома.

Газовані солодкі напої

"Хронічне запалення може розвинутися з часом через регулярне вживання напоїв із великою кількістю доданого цукру, і солодка газована вода є основним фактором ризику", - каже нутриціолог Ліза Янг.

Замість цього оберіть звичайну воду або газовану воду без цукру. А споживання солодкого в цілому краще обмежити.