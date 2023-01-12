5 напитков, которые скрыто вредят вашему здоровью

Лате с сахаром

Хотя кофе сам по себе может оказывать благоприятное воздействие на здоровье благодаря своим растительным соединениям и содержанию полифенолов, то, что вы добавляете в кофе, может нивелировать эту пользу.

"Многие напитки с кофе и имитацией кофе богаты сахаром из сиропов. Если вы ежедневно пьете большой латте, возможно, вы употребляете больше сахара, чем вы думаете!" - уверена диетолог Эми Гудсон.

Медики советуют отказаться или максимально ограничить добавленный сахар в кофейных напитках.

Овсяное молоко

Вы можете думать, что выбор "немолочного" молока автоматически для вас более здоровый, но это не всегда так.

"Когда речь заходит о немолочном молоке, не все бренды и разновидности одинаковы. Когда овсяное молоко производится с ароматизаторами и добавлением сахара, оно становится вредным. Даже варианты без вкуса могут содержать около 7 граммов сахара на порцию", - говорит эксперт Триста Бест.

Если вы хотите выбрать лучшее овсяное молоко, убедитесь, что в его состав не входит дополнительный сахар.

Сладкий чай

"Нужно максимально ограничить потребление подслащенных напитков, таких как сладкий чай. Со временем чрезмерное потребление добавленного сахара может способствовать хроническому воспалению, и многие подслащенные напитки почти не имеют питательной ценности, то есть они просто снабжают вас сахаром и калориями", - убеждена Эми Гудсон.

Попытайтесь заменить подслащенные напитки водой, водой с легким вкусом или даже водой со свежими фруктами как хорошим источником гидратации с низким содержанием сахара или без сахара вообще.

Магазинные смузи

Хотя смузи может быть отличным вариантом для замены пищи или восстановления после тренировки, многие из тех, которые вы покупаете в магазинах, на самом деле имеют добавленный сахар.

В частности, добавление фруктовых соков для усиления вкуса смузи может очень быстро увеличить содержание сахара в напитке.

Если у вас есть время и возможности, лучше приготовьте смузи дома.

Газированные сладкие напитки

"Хроническое воспаление может развиться со временем из-за регулярного употребления напитков с большим количеством добавленного сахара, и сладкая газировка является основным фактором риска", - говорит нутрициолог Лиза Янг.

Вместо этого выберите обычную воду или газировку без сахара. А потребление сладкого в целом лучше ограничить.