5 модних образів для святкування Дня Незалежності України 2024

Модні образи на День Незалежності-2024

Звісно ж, у такі моменти одразу на думку спадає вишиванка, яка дуже точно і яскраво передає самобутність та ідентичність нашого народу. Тому далі можете побачити кілька цікавих аутфітів, скомбінованих з вишитими сорочками.

Легкість

Для спекотного літнього дня сміливо обирайте лаконічну вишиту сорочку з унікальним притом. Доповніть її шортами з льону, аби створити сучасний та легкий образ, який дозволить залишатися в активному ритмі протягом усього дня. Не забудьте про аксесуари.

Стильний образ з вишиванкою (Фото: instagram.com/vyshyvanka_by_vera)

Вишуканість

Також створіть вишуканий образ з брюками. Оберіть той фасон, який вам до вподоби, та скомбінуйте його зі святковою сорочкою. Найкраще підкреслити такий аутфіт взуттям на підборах, проте можна обрати й щось більш практичне.

Образ вишиванки з брюками (Фото: instagram.com/vyshyvanna_anna)

Практичність

У випадку, коли ви хочете створити святковий образ, але не готові жертвувати своїм комфортом, придивіться до наступного можливого варіанту. Просто оберіть красиву футболку з національною символікою, підкресліть її класичними джинсами, кедами чи кросівками. Завершіть все красиво укладеним волоссям та сонцезахисними окулярами.