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5 модных образов для празднования Дня Независимости Украины 2024

Модные образы ко Дню Независимости2024 (Фото: instagram.com/luh.in.ua)
Автор: Любовь Блажко

Накануне дня независимости Украины, который ежегодно отмечается 24 августа, следует задуматься о праздничном образе.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает модные идеи, которые подойдут для этого особого украинского праздника.

Модные образы на День Независимости-2024

Конечно, в такие моменты первой на ум приходит вышиванка, которая очень точно и ярко передает самобытность и идентичность нашего народа. Поэтому ниже можете увидеть несколько интересных аутфитов, скомбинированных с вышитыми рубашками.

Легкость

Для жаркого летнего дня смело выбирайте лаконичную вышитую рубашку с уникальным притом. Дополните ее шортами из льна, чтобы создать современный и легкий образ, который позволит оставаться в активном ритме в течение всего дня. Не забудьте об аксессуарах.

Стильный образ с вышиванкой (Фото: instagram.com/vyshyvanka_by_vera)

Изысканность

Также создайте изысканный образ с брюками. Выберите тот фасон, который вам нравится, и скомбинируйте его с праздничной рубашкой. Лучше всего подчеркнуть такой аутфит обувью на каблуке, однако можно выбрать и что-то более практичное.

Образ вышиванки с брюками (Фото: instagram.com/vyshyvanna_anna)

Практичность

В случае, если вы хотите создать праздничный образ, но не готовы жертвовать своим комфортом, присмотритесь к следующему возможному варианту. Просто выберите красивую футболку с национальной символикой, подчеркните ее классическими джинсами, кедами или кроссовками. Завершите все красиво уложенными волосами и солнцезащитными очками.

Недавно мы писали о том, что автор вышиванки Елены Зеленской присоединился к рядам ВСУ.

Кроме того, ранее знаменитый немецкий дизайнер поразил яркой вышиванкой.

Для написания материала были использованы источники: Instagram-страницы модных блогеров, магазинов и фотографов goodz.lviv, kriuchkova_katherine, luh.in.ua, vyshyvanna_anna, vyshyvanka_by_vera, malina_fashion_ua, d.dasha.v.

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