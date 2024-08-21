5 модных образов для празднования Дня Независимости Украины 2024

Накануне дня независимости Украины, который ежегодно отмечается 24 августа, следует задуматься о праздничном образе.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает модные идеи, которые подойдут для этого особого украинского праздника.
Конечно, в такие моменты первой на ум приходит вышиванка, которая очень точно и ярко передает самобытность и идентичность нашего народа. Поэтому ниже можете увидеть несколько интересных аутфитов, скомбинированных с вышитыми рубашками.
Для жаркого летнего дня смело выбирайте лаконичную вышитую рубашку с уникальным притом. Дополните ее шортами из льна, чтобы создать современный и легкий образ, который позволит оставаться в активном ритме в течение всего дня. Не забудьте об аксессуарах.
Также создайте изысканный образ с брюками. Выберите тот фасон, который вам нравится, и скомбинируйте его с праздничной рубашкой. Лучше всего подчеркнуть такой аутфит обувью на каблуке, однако можно выбрать и что-то более практичное.
В случае, если вы хотите создать праздничный образ, но не готовы жертвовать своим комфортом, присмотритесь к следующему возможному варианту. Просто выберите красивую футболку с национальной символикой, подчеркните ее классическими джинсами, кедами или кроссовками. Завершите все красиво уложенными волосами и солнцезащитными очками.
Недавно мы писали о том, что автор вышиванки Елены Зеленской присоединился к рядам ВСУ.
Кроме того, ранее знаменитый немецкий дизайнер поразил яркой вышиванкой.
Для написания материала были использованы источники: Instagram-страницы модных блогеров, магазинов и фотографов goodz.lviv, kriuchkova_katherine, luh.in.ua, vyshyvanna_anna, vyshyvanka_by_vera, malina_fashion_ua, d.dasha.v.