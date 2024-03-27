5 моделей автомобілів, які дорогі в обслуговуванні

Моделі авто, які дорогі в обслуговуванні

Porsche Cayenne

Мова йде про автомобілі 2007-2008 років випуску. В обслуговуванні доведеться витратити чимало коштів.

Трапляються випадки, коли власники продають їх у "мінуси", аби якомога швидше здихатися цієї машини. До того ж такі машини дуже довго продаються.

Porsche Cayenne (фото: wikipedia)

Range Rover

Такий автомобіль ремонтувати доведеться дуже часто. Однак, це стосується не нових моделей.

Range Rover (фото: wikipedia)

BMW

Експерт зазначив, що йдеться про третю, п'яту та сьому моделі. До того ж згадується BMW X5 та X3. Зокрема, йдеться про моделі 2003-2005 років.

Власникам доведеться витратити на обслуговування чимало грошей.

Однак, якщо вирішите продати такі машини, то це буде непросто, адже на той момент ви вже можете витратити багато грошей.

(фото: wikipedia)

Mercedes S-Class (W221)

Ця модель надто дорога в обслуговуванні. Перш ніж купувати такий автомобіль, варто знати, що ремонт може коштувати дорого. Це бізнес-клас, але його також треба чинити.

Mercedes S-Class (W221)

Авто у розшуку

Найбільше грошей, а може й все інше, у вас забере автомобіль, який перебуває в розшуку. Потрібно уважно перевіряти всі варіанти, щоб потім не виникли неприємності.

Фахівець радить завжди купувати авто через МРЕО та переоформлювати. Не варто довіряти неперевіреним продавцям.