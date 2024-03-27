5 моделей автомобілів, які дорогі в обслуговуванні

Купівля автомобіля - це не кінець витрат, а лише початок. Придбати автомобіль не проблема, набагато більший виклик - його утримання в належному стані. Є певні марки, які вважаються дорогими в обслуговуванні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку блогера "nik.cars".
Мова йде про автомобілі 2007-2008 років випуску. В обслуговуванні доведеться витратити чимало коштів.
Трапляються випадки, коли власники продають їх у "мінуси", аби якомога швидше здихатися цієї машини. До того ж такі машини дуже довго продаються.
Такий автомобіль ремонтувати доведеться дуже часто. Однак, це стосується не нових моделей.
Range Rover (фото: wikipedia)
Експерт зазначив, що йдеться про третю, п'яту та сьому моделі. До того ж згадується BMW X5 та X3. Зокрема, йдеться про моделі 2003-2005 років.
Власникам доведеться витратити на обслуговування чимало грошей.
Однак, якщо вирішите продати такі машини, то це буде непросто, адже на той момент ви вже можете витратити багато грошей.
(фото: wikipedia)
Ця модель надто дорога в обслуговуванні. Перш ніж купувати такий автомобіль, варто знати, що ремонт може коштувати дорого. Це бізнес-клас, але його також треба чинити.
Mercedes S-Class (W221)
Найбільше грошей, а може й все інше, у вас забере автомобіль, який перебуває в розшуку. Потрібно уважно перевіряти всі варіанти, щоб потім не виникли неприємності.
Фахівець радить завжди купувати авто через МРЕО та переоформлювати. Не варто довіряти неперевіреним продавцям.
@nik.cars
Краще не купуйте авто із цього списку)Pop beat BGM / long version(1283324) - nightbird_bgm
Раніше ми повідомляли, що буде з двигуном, якщо не їздити автомобілем 17 років.
Також ми писали, чи потрібно включати поворот на головній дорозі.