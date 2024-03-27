5 моделей автомобилей, которые дорогие в обслуживании

Модели авто, которые дорогие в обслуживании

Porsche Cayenne

Речь идет об автомобилях 2007-2008 годов выпуска. В обслуживании придется потратить немало средств.

Бывают случаи, когда владельцы продают их в "минусы", чтобы как можно быстрее избавиться от этой машины. К тому же, такие машины очень долго продаются.

Porsche Cayenne (фото: wikipedia)

Range Rover

Такой автомобиль ремонтировать придется очень часто. Однако это касается не новых моделей.

Range Rover (фото: wikipedia)

BMW

Эксперт отметил, что речь идет о третьей, пятой и седьмой моделях. К тому же упоминается BMW X5 и X3. В частности, речь идет о моделях 2003-2005 годов.

Владельцам придется потратить на обслуживание немало денег.

Однако если решите продать такие машины, то это будет непросто, ведь на тот момент вы уже можете потратить много денег.

(фото: wikipedia)

Mercedes S-Class (W221)

Эта модель слишком дорога в обслуживании. Прежде чем покупать такой автомобиль, следует знать, что ремонт может стоить дорого. Это бизнес-класс, но его тоже нужно ремонтировать.

Mercedes S-Class (W221)

Авто в розыске

Больше денег, а может и все остальное, у вас заберет автомобиль, который находится в розыске. Следует внимательно проверять все варианты, чтобы потом не возникли неприятности.

Специалист советует всегда покупать авто через МРЭО и переоформлять. Не стоит доверять непроверенным продавцам.