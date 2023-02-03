UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У 5 містах України запрацював вуличний безкоштовний Wi-Fi: де його шукати

В яких містах України запустили безкоштовний вуличний інтернет (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

У 5 мегаполісах України створили вуличні зони із безплатним інтернетом. Зараз працює уже майже 700 публічних точок Wi-Fi. Скористатися послугою можна навіть при відсутності електроенергії у мікрорайоні.

Про це повідомляє Укртелеком.

Де створили зони з безплатним інтернетом

Укртелеком відкрив мережу безплатних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах: Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. У цих мегаполісах ще кілька років тому у межах модернізації телекомунікаційної інфраструктури встановили активні вуличні розподільчі шафи.

"Як телекомоператор ми шукаємо рішення, щоб люди могли скористатися інтернетом у місті, коли його немає вдома. Тому впроваджуємо різні ініціативи. Проєкт вільного Wi-Fi на вулицях мегаполісів - одна з таких ініціатив. Для нас важливо, щоб українці у цей час випробувань залишались на зв'язку з близькими, рідними, колегами", - заявляє директор розвитку масового сегмента Укртелекому Денис Захаренко.

Як знайти безплатні Wi-Fi зони

Телекомунікаційні шафи позначені відповідними наліпками, щоб містяни знали, що там можна безплатно скористатися інтернетом, навіть коли тимчасово нема електроживлення. За відсутності у районі електроенергії послуга може бути доступна протягом 2-4 годин.

Дізнатися адреси зон із безплатним Wi-Fi у вашому місті можна тут.

Назва мережі UKRTELECOM_FREE.

Скористатися доступом до мережі інтернет можна за технологією Wi-Fi на швидкості до 20 Мбіт/с із середнім радіусом до 10 метрів від такої шафи.

Фактична швидкість та радіус визначаються кількістю споживачів, що одночасно користуються цим інтернетом, а також технічними параметрами пристрою споживача.

Нещодавно ми розповідали про те, як покращити швидкість домашнього інтернету.

Раніше ми розповідали про те, українцям продовжили безкоштовний роумінг у країнах Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкртелекомІнтернет