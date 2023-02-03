В 5 городах Украины заработал уличный бесплатный Wi-Fi: где его искать

В пяти мегаполисах Украины создали уличные зоны с бесплатным интернетом. Сейчас работает уже около 700 публичных точек Wi-Fi. Воспользоваться услугой можно даже при отсутствии электроэнергии в микрорайоне.
Об этом сообщает Укртелеком.
Укртелеком открыл сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон в пяти городах: Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове. В этих мегаполисах несколько лет назад в рамках модернизации телекоммуникационной инфраструктуры установили активные уличные распределительные шкафы.
"Как телекомоператор мы ищем решения, чтобы люди могли воспользоваться интернетом в городе, когда его нет дома. Поэтому внедряем разные инициативы. Проект свободного Wi-Fi на улицах мегаполисов - одна из таких инициатив. Для нас важно чтобы украинцы в это время испытаний оставались на связи с близкими, родными, коллегами", - заявляет директор развития массового сегмента Укртелекома Денис Захаренко.
Телекоммуникационные шкафы обозначены соответствующими наклейками, чтобы горожане знали, что там можно бесплатно воспользоваться интернетом, даже когда временно нет электропитания. При отсутствии в районе электроэнергии услуга может быть доступна в течение 2-4 часов.
Узнать адреса зон с бесплатным Wi-Fi в вашем городе можно здесь.
Название сети UKRTELECOM_FREE.
Воспользоваться доступом в интернет можно по технологии Wi-Fi на скорости до 20 Мбит/с со средним радиусом до 10 метров от такого шкафа.
Фактическая скорость и радиус определяются количеством потребителей, которые одновременно используют этот интернет, а также техническими параметрами устройства потребителя.
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