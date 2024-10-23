5 міст України з видатною єврейською спадщиною

Україна має багатий історичний спадок, який створювали різні народи, зокрема євреї. Їхній внесок в українську культуру та архітектуру неоціненний, і в багатьох містах досі зберігаються пам'ятки, пов'язані з єврейськими громадами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять українських міст, де єврейська спадщина особливо помітна.

Київ

Київ був одним із найважливіших центрів єврейського життя в Східній Європі. Євреї тут жили вже з часів Київської Русі, беручи участь у розвитку торгівлі, ремесел та фінансових операцій.

Сьогодні Київ зберігає не лише архітектурну спадщину євреїв, як-от Хоральна синагога Бродського, але й місця трагічних подій, як-от Бабин Яр, де відбувалися масові розстріли. Крім того, у Києві існують сучасні єврейські школи, культурні центри та громадські організації, які підтримують єврейське життя і традиції.

Ще однією важливою частиною єврейської історії Києва є район Поділ, де колись проживала велика єврейська громада. Поділ до сьогодні зберігає архітектурні пам'ятки тих часів, а також місця колишніх синагог і єврейських установ.

Хоральна синагога Бродського (фото: Вікіпедія)

Львів

Львів - це місто, де різні національності жили разом і взаємодіяли, створюючи унікальний культурний мікс. Євреї з'явилися у Львові ще в середньовіччі, і їхня громада виросла до однієї з найбільших у Галичині.

Відомою пам'яткою є руїни синагоги "Золота Троянда", яка була важливим релігійним і культурним центром єврейської громади міста.

Також у Львові розташований Єврейський квартал, де збереглися залишки старовинної забудови, а поруч - єврейський цвинтар, який вважається одним із найстаріших в Україні. Сьогодні у Львові відбуваються фестивалі, виставки та екскурсії, які розповідають про єврейське минуле міста.

Синагога "Золота Троянда", художник А. Кам'янобродський (зображення: Вікіпедія)

Дніпро

Дніпро, або Катеринослав, став великим центром єврейської культури на початку XIX століття, коли сюди переселялися євреї з багатьох частин імперії.

Громада міста активно брала участь у розвитку бізнесу, зокрема текстильної та торгівельної промисловості. Хоральна синагога в Дніпрі є однією з найбільших синагог в Україні, і вона досі є важливим релігійним центром.

Варто відзначити, що у Дніпрі діє єврейський культурний центр "Менора", один із найбільших у світі єврейських комплексів, який включає музей, бібліотеку та громадські простори. Це робить Дніпро осередком збереження та популяризації єврейської спадщини в Україні.

Єврейський культурний центр "Менора" (фото: Вікіпедія)

Одеса

Одеса завжди була космополітичним містом, і єврейська громада була тут однією з найвпливовіших. У XIX столітті євреї становили до третини населення міста, що вплинуло на розвиток його культури та архітектури.

Одеса відома своїми єврейськими гумористами, письменниками та драматургами, серед яких був і Ісаак Бабель, що описував єврейське життя міста у своїх творах.

Окрім літератури, євреї зробили внесок у розвиток одеської медицини та науки. Так, наприклад, в Одесі працював відомий єврейський лікар Мойсей Остроглаз, засновник кількох медичних закладів, що функціонують і сьогодні.

"Атланти" єврейського скульптора Тувія (Тов'є-Герша) Фішеля (фото: myshtetl.org)

Умань

Умань - це місце паломництва для хасидів, які щороку приїжджають до могили цадика Нахмана з Брацлава. Ця традиція збирає тисячі вірян з усього світу, роблячи Умань важливим центром хасидської культури.

Крім могили Нахмана, Умань відома своїми єврейськими кладовищами та старовинними синагогами, що збереглися з часів розквіту єврейської громади.

Умань також є осередком сучасного єврейського релігійного та культурного життя, тут постійно діють освітні програми та проєкти, спрямовані на збереження єврейських традицій і поширення знань про їхню історію в Україні.

Могила цадика Нахмана (фото: Вікіпедія)