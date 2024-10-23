5 городов Украины с выдающимся еврейским наследием

Украина имеет богатое историческое наследие, которое создавали разные народы, в частности евреи. Их вклад в украинскую культуру и архитектуру неоценим, и во многих городах до сих пор сохранились памятники, связанные с еврейскими общинами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти украинских городах, где еврейское наследие особенно заметно.

Киев

Киев являлся одним из важнейших центров еврейской жизни в Восточной Европе. Евреи здесь жили со времен Киевской Руси, участвуя в развитии торговли, ремесел и финансовых операций.

Сегодня Киев хранит не только архитектурное наследие евреев, таких как Хоральная синагога Бродского, но и места трагических событий, таких как Бабий Яр, где происходили массовые расстрелы.

Кроме того, в Киеве существуют современные еврейские школы, культурные центры и общественные организации, поддерживающие еврейскую жизнь и традиции.

Еще одной важной частью еврейской истории Киева является район Подол, где когда-то проживало большое еврейское общество. Раздел до сих пор хранит архитектурные памятники тех времен, а также места бывших синагог и еврейских учреждений.

Хоральная синагога Бродского (фото: Википедия)

Львов

Львов - это город, где разные национальности жили вместе и взаимодействовали, создавая уникальный культурный микс. Евреи появились во Львове еще в средневековье, и их община выросла в одну из самых больших в Галиции.

Известной достопримечательностью являются руины синагоги "Золотая Роза", которая являлась важным религиозным и культурным центром еврейской общины города.

Также во Львове расположен Еврейский квартал, где сохранились остатки старинной застройки, а рядом - еврейское кладбище, которое считается одним из старейших в Украине. Сегодня во Львове проходят фестивали, выставки и экскурсии, рассказывающие о еврейском прошлом города.

Синагога "Золотая Роза", художник А. Каменобродский (изображение: Википедия)

Днепр

Днепр или Екатеринослав стал крупным центром еврейской культуры в начале XIX века, когда сюда переселялись евреи из многих частей империи.

Общество города активно участвовало в развитии бизнеса, в частности, текстильной и торговой промышленности. Хоральная синагога в Днепре является одной из самых больших синагог в Украине, и она до сих пор является важным религиозным центром.

Стоит отметить, что в Днепре действует еврейский культурный центр "Менора", один из самых больших в мире еврейских комплексов, включающий музей, библиотеку и общественные просторы. Это делает Днепр центром сохранения и популяризации еврейского наследия в Украине.

Еврейский культурный центр "Менора" (фото: Википедия)

Одесса

Одесса всегда была космополитическим городом, и еврейская община была здесь одной из самых влиятельных. В XIX веке евреи составляли до трети населения города, что повлияло на развитие его культуры и зодчества.

Одесса известна своими еврейскими юмористами, писателями и драматургами, среди которых был и Исаак Бабель, описывавший еврейскую жизнь города в своих произведениях.

Кроме литературы, евреи внесли вклад в развитие одесской медицины и науки. Так, например, в Одессе работал известный еврейский врач Моисей Остроглаз, основатель нескольких функционирующих медицинских учреждений и сегодня.

"Атланты" еврейского скульптора Тувия (Товье-Герша) Фишеля (фото: myshtetl.org)

Умань

Умань - это место паломничества для хасидов, ежегодно приезжающих в могилу цадика Нахмана из Брацлава. Эта традиция собирает тысячи верующих со всего мира, делая Умань важным центром хасидской культуры.

Кроме могилы Нахмана Умань известна своими еврейскими кладбищами и старинными синагогами, сохранившимися со времен расцвета еврейской общины.

Умань также является центром современной еврейской религиозной и культурной жизни, здесь постоянно действуют образовательные программы и проекты, направленные на сохранение еврейских традиций и распространение знаний об их истории в Украине.

Могила цадика Нахмана (фото: Википедия)