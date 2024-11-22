5 міні-серіалів з цікавим сюжетом. Ідеальний варіант на вечір

"День Шакала"

У цьому серіалі йдеться про вбивцю. Найманець береться лише за ті замовлення, які приносять йому великі гроші. Але одного разу на його шляху опиниться офіцер, який починає за ним стежити. І це стає початком неймовірної історії.



"Патрік Мелроуз"

А в цьому серіалі на вас чекає головний герой, який ріс з дуже заможними батьками. Але юність не була щасливою. Мелроуз просто жив та "пропалював" власний час, а потім дізнався, що йому доведеться починати все з абсолютного чистого аркуша.

"Нічний адміністратор"

Цікава драма на вечір змусить вас затамувати подих. Колишній солдат, якого вербує розвідниця, має прикидатися іншою людиною. Він влаштовується нічним менеджером у готель, адже тільки так зможе більше дізнатися про торгівлю зброєю.

"Аутсайдер"

Серіал, який отримав один сезон, вдало підійде для вихідних. У ньому ви побачите історію про чоловіка, якого звинувачують у дуже жорстокому вбивстві. Слідство плутається, докази дуже дивні. І тому за справу береться приватний детектив, який має все з'ясувати.



"Брати по зброї"

У центрі сюжету - солдати армії США. Дійство розгортається під час другої світової. І головним героям доводиться виконувати надскладні завдання. Сюжет динамічний, насичений та дуже якісний.